聖誕節｜長周末首日67萬人出境　當中37萬港人北上　皆創疫後新高

今日（24日）是平安夜，亦是聖誕三日紅假開端，不少市民提早在冬至或昨日自製連假外遊歡度聖誕節。入境處數字顯示，昨日（23日）全日有67.2萬人次出境，創疫後新高，當中有6萬人次港人經機場出境（較前一日少2500人次）外遊，全日入境人數為39.7萬人次，當中有20.3萬人次旅客來港（較前一日多8.8人次）。



港人北上方面，昨日有近37.3萬人次（佔出境港人總數近74%），較上周六多11萬人次（增長近42%）；內地人南下方面，有近16.2萬人次，較上周六增加6100人次（增長約4%）。「北上南下」逆差較上周六擴濶近倍，達至21.1萬人次。



▼12月23日 香港國際機場情況▼



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總出入境人數昨破百萬 6萬港人機場出境

根據入境處數字，昨日（23）總出入境人數破百萬大關的1,069,947人次，包括672,322萬人次出境，及397,625人次入境。兩組數字都是今年疫後恢復各地通關以來新高，對上一次高峰是10月21日，總出入境人數964,298人次，包括總出境人數602,350人次，及總入境361,948人次。

昨日最多人出境的口岸為羅湖的151,092人次、其次是落馬洲支線旳132,555人次。機場的76,176人次則排第五位，當中有60,449人次是香港居民，比對前日（22日）62,496港人出境，略減近2,500人，表示港人提早自製長假，提早於星期五出發連放5天。

昨日最多人入境的口岸為羅湖的75,669人次、其次是落馬洲支線旳75,231人次。機場的64,575人次則排第三位。

北上港人37.2萬人次 僅次於10月中

12月的數個周六，香港居民北上人數依次為289,955人次、285,563人次和262,706人次，昨天創下本月新高的372,923人次，亦是疫後新高。對上一次港人北上高峰是10月21日，有365,024人次。

昨日港人最多北上的口岸為羅湖的112,740人次、其次是落馬洲支線的98,559人次、第三是深圳灣的60,970人次。

▼12月23日 李家超巡廟街夜市▼



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北上南下差距擴濶至21萬人次

內地旅客南下方面，昨日錄得161,789人次訪港，較上周六的155,657人次，多出6,132人次，但仍未及10月1日有177,770人次的高位。

「北上」港人較上周六激增近11萬人次，「南下」內地客只是稱為增加之下，逆差再次濶至211,134人次。