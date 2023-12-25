聖誕節｜東南亞、歐洲旅客訪港過節　五口之家玩足七日料花8萬元

聖誕連假吸引大批港人離境外遊，但亦有外地旅客趁這節日訪港旅遊。今日（25日）在旅客熱門景點的尖沙咀海傍所見，不乏旅客四處打卡。有來自馬來西亞的家庭表示，選擇聖誕節來港，就是希望體驗冬天的節日氣氛。



港府早在2月初推出「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客在疫後訪港，記者偶遇抽中國泰機票的德國旅客，此行逗留七日，再轉往上海、北京等地，嗜酒的德國人留港期間，也要到港式酒吧體驗一番。



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大馬家庭來港體驗冬天 未計購物已花萬美元：仍可接受

昨天平安夜到港的馬來西亞人Redze，一家五口在港旅遊7天，今天他就打算到香港太空館參觀，也會到港島乘坐電車，及到夜市逛逛，並在未來數天帶同家人到迪士尼樂園遊玩。

Redze指，平安夜在尖沙咀四處封路，看來香港似乎相當熱鬧；而在飲食、文化甚至氣溫上，香港都與馬來西亞相當不同。他說，對比馬來西亞，香港的四季更加分明，所以為了與家人體驗冬天，就選擇趁著天氣許可與小朋友放假而來到香港過聖誕。

旅費方面，Redze指今次旅行光是機票、住宿和飲食，就預計使用10,000美元（約78,000港元），對比在馬來西亞消費算是比較昂貴，不過仍然是可以接受的範圍。

Redz還表示絕對會再次來港，他特別提到自己家鄉與香港的不同，尤其在飲食上，縱使能夠找到相似的美食，但香港的口味仍然相當吸引自己，相當富吸引力。

哈薩克旅客稱 香港文化建築大不同

首次來港，來自哈薩克的Eilia 就指，自己沒有特別鎖定因為節日而到港，反而是剛巧碰上聖誕節，今日都沒有特別計劃，只打算四處遊覽；他與朋友也認為，香港在許多地方都與哈薩克不同，尤其在文化和建築上也明顯不同，未來也絕對會再次訪港。

來自德國的Jerit和Evelyn，早前抽中了香港政府贊助的國泰機票，選擇在假期中抽空來港，預計停留香港7天，其後再轉到上海、北京。

德國遊客抽中港府免費機票 首度來港再轉內地

首次來港的二人提到，德國傳統都會在24日晚上慶祝平安夜，所以昨晚到了港島區用膳以及海傍的酒吧消費。

被問到兩地有甚麼不同時，二人就分享指，香港的天氣預警才是最令他們感到意外有趣，因為德國的冬天會降至零度以下，香港的天氣似乎就不是這樣；市面上，香港十分多人，這沒有不好，就僅僅與德國相當不同。

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華裔家庭返港探親：聖誕氣氛不如美國

除了到港旅遊外，也有回港探親的入境人士。帶同子女來港的華裔美國人趙先生指出，他的父母仍然在港，這次是疫情後第一次回港，疫情前則曾回港5、6次。

趙先生稱，今次是第一次在聖誕假期回港，有聽聞過四周有很多不同的節日佈置，不過對比美國濃厚的節日氣氛，香港感覺截然不同，更像另一種節日，今晚會與家人吃聖誕大餐。

帶同子女來港的華裔美國人趙先生說，自己的父母仍然在港，而這次是疫情後首度回港，也是第一次在聖誕假期回港；不過對比美國濃厚的節日氣氛，香港感覺截然不同，更像另一種節日。（蘇煒然攝）

外嫁女帶丈夫首次來港

港人汪小姐嫁到馬來西亞，疫情期間無法返港探望雙親，今次與家人來港度過聖誕，今天正好是丈夫John的生日，更具意義，所以特地與丈夫和小朋友回港過節。首次來港的John則指，香港是個不錯、繁忙的城市，自己頗為喜歡，未來也會與家人再次來港。