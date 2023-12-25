聖誕節｜平安夜63.6萬人出境稍回落　港人累計三天131萬人次離境

聖誕長假期的周六（23日），入境處錄得總出入境人數破百萬大關，接近107萬人次的疫後新高後，出入境數字於昨日（24日）平安夜稍為回落至104.7萬人次。



平安夜總出境人數為63.3萬人次，香港人佔了當中的45.9萬人次（佔72%），出境的港人中有近34萬人次是北上（未計機場出境）。至於經機場出境的港人有4.5萬人次，較前一日減少近1.6萬人次。



統計自冬至（22日）起的周五至日共3天，本港居民累積131萬人次出境，同期45.5萬人次香港居民入境，淨流出67.5萬人次。



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昨總出入境104.7萬 港人三天內淨流出67.5萬人次

根據入境處數字，昨日（24日）總出境為63.3萬人次，總入境為41.4萬人次，比對前一日（23日）出境回落了3.9萬人次，入境則增加1.6萬人次。其中香港居民出境總數45.9萬人次，入境則為25.5萬人次，港人淨流出20.3萬人次。

統計港人總出境方面，上周五（22日）34.5萬人次、上周六（23日）50.7萬人次、昨日（24日）45.9萬人次，累計三天約131萬人次香港居民出境；統計港人淨流出方面，上周五（22日）為16萬人次、上周六（23日）31.3萬人次，過去三天港人淨流出為67.5萬人次。

昨日最多人出境的口岸為羅湖的13.5萬人次、其次是落馬洲支線旳12.3萬人次。機場的6.6萬人次則排第六位，當中有約4.5人次是香港居民，比對前一日（23日），減少近1.6萬人次。

昨日最多人入境的口岸為羅湖的近8.4萬人次、其次是落馬洲支線旳近7.7萬人次。機場的5.5萬人次則排第三位。

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北上南下差距擴濶至21.7萬人次

12月的四個周日，香港居民北上人數依次為19.4萬人次、23.5萬次、18.4萬人次和34萬人次。昨日人數比對前一日（23日）少了3.3萬人次。

內地旅客南下方面，昨日錄得12.2萬人次訪港，較前一日減少3.9萬人次。「北上南下」逆差，至21.7萬人次。