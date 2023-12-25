聖誕節｜北上深圳食玩花費2000元　商場店員：近兩日港人佔65%

今年聖誕節長期提早由上周四（21日）「啟動」，入境處資料顯示四日內有116萬人次北上，主要是深圳。今日（25日）聖誕節，不少港人一家大小一早現身深圳。午後位於福田的皇庭廣場人流暢旺，出現許多港人的身影。有港人在平安夜前已北上，花費千元，全方位體驗食玩買住，亦有港人趁聖誕假專程到皇庭廣場品嚐俄羅斯菜，直言「香港食唔到嗰啲味道」。



有內地商場店舖店員指，留意到昨日平安夜有許多操粵語的港人到商場逛街，而這兩天香港人和內地人的佔比分別為六成五及三成五。



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二人500元人民幣食火鍋加海鮮感「好抵」

前日已到深圳展開聖誕旅程的蔡先生夫婦，去了東門的海上世界、南頭古城等景點遊玩，住了兩晚酒店，每晚費用400多元人民幣，覺得酒店位置近地鐵站方便及安全。

這是李太在通關之後第二次北上，這趟花費總共約2,000元人民幣，直言內地消費「好抵」，例如昨日二人享用一頓火鍋加海鮮，花費不到500元人民幣，但換作在香港吃火鍋起碼要過千元。另外她指，內地有很多商場及美食，今日打算到皇庭廣場逛盒馬鮮生超市，然後回港。

蔡太與丈夫去了深圳東門的海上世界、南頭古城等景點遊玩，及住了兩晚酒店，花費總共約2,000元人民幣。（黃浩謙攝）

每周北上何先生：港深聖誕氣氛差不多

每一兩個星期北上遊玩的港人何先生和母親，今日亦不例外，趁聖誕假專程到皇庭廣場搜覓俄羅斯菜。何媽媽指這裡品種多、價錢較香港便宜三分一，而且「香港食唔到嗰啲味道」。

他們打算飯後、逛完商場再順道去看電影，何先生稱電影票比香港便宜超過一半。他表示，沒有消費預算，「冇喎，隨心囉」，「度度都咁多人，不如搵過平啲嘅地方，大陸性價比高啲。」對於兩地的聖誕氣氛差別，何先生卻認為與香港差不多。

因孫兒想體驗搭深圳地鐵，平時很少北上的李太及李生，今日趁孫兒放聖誕假帶他北上。三人早上8時多便從沙田出發，經羅湖口岸來到深圳，先去羅湖嘉玲娜廣場「飲早茶」，共費300多元人民幣，然後購買了100多元糕點。因孫兒想要一輛玩具遙控車，不過李太還打算帶孫兒到皇庭廣場的超市買玩具。

麵包店員：昨日平安夜港客比平常多約五至六成

皇庭廣場一間麵包蛋糕店的店員劉小姐指，留意到昨日平安夜有許多操粵語的港人到商場逛街，比平常多約五至六成，而這兩天香港人和內地人的佔比分別為六成五及三成五，尤其昨天店舖附近相隔數個舖位外有一間茶飲店正式開業，出現大批人排隊，隊尾甚至盛況蔓延到他們店舖前。她指香港的客人購物風格相較內地人「挺豪華，挺有錢的。」