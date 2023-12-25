蟠龍半島20獨立屋有僭建　屋宇署發清拆令兼「釘契」　檢控4業主

大潭豪宅區紅山半島被揪出有大規模僭建及霸佔官地後，屋宇署及地政總署也對屯門蟠龍半島獨立屋展開調查，截至本月中，屋宇署已向蟠龍半島20間獨立屋的業主發出清拆令，並在地契「釘契」，已向其中4間獨立屋的業主進行檢控。



屯門掃管笏豪宅蟠龍半島被揭發，有多幢臨海獨立屋疑霸佔山坡官地僭建花園。（香港01記者攝）

發展局上周五（22日）公布全面調查紅山半島獨立屋僭建及霸佔官地情況時，提及屋宇署及地政總署已在本月於屯門蟠龍半島就臨海或近斜坡獨立屋的懷疑違規情況展開聯合行動。

屋宇署表示，截至本月中確認20間獨立屋有僭建，因此向有關主發出清拆令，指令清拆有關僭建物及糾正違規地盤平整工程，相關清拆令亦已送交土地註冊處在業權註冊紀錄登記，即「釘契」。屋宇署又表示，已檢控其中4間獨立屋的業主，會繼續聯同地政總署進行聯合行動，並會分批向餘下有違規情況的獨立屋業主發出清拆令，以及跟進已發出清拆令的遵辦情況。

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屋宇署表示，過去已經曾因應舉報，就蟠龍半島屋苑個別獨立屋的僭建工程及違規地盤平整工程發出清拆令，並向未有遵辦的業主提出檢控，然而新近航拍照片顯示，屋苑內仍有其他獨立屋涉及僭建、違規地盤平整工程和非法佔用政府土地，因此屋宇署和地政總署決定鎖定此屋苑的沿海或近斜坡獨立屋並展開聯合行動。