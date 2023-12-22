紅山半島｜89間獨立屋83%涉僭建、霸佔官地　當局開展查蟠龍半島

今年9月初一場世紀暴雨沖毀大潭紅山半島一處山坡，令屋苑部份獨立屋僭建及霸佔官地情況浮出水面。屋宇署及地政總署展開全面調查，發展局今日（22日）公布，除了涉及山泥傾瀉的四間獨立屋外，已完成巡查其餘85間獨立屋，結果有29間同時涉及僭建及非法佔用政府土地「兩宗罪」、40間涉及僭建、1間涉及非法佔用政府土地，餘下15間則未見違規。換言之，在當局巡查的89間獨立屋，多達83%有僭建及／或非法佔用政府土地，近半數同事犯「兩宗罪」。



兩個部門亦已在本月於屯門蟠龍半島就臨海或近斜坡獨立屋的懷疑違規情況展開聯合行動。



▼9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼

