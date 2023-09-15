屯門蟠龍半島僭建三層自製碼頭　短租地違約霸出界仍獲地政續租

世紀黑雨引發的山泥傾瀉，揭發港島大潭豪宅紅山半島、清水灣甘澍路「東桂」獨立屋，霸佔山坡官地及僭建，引起全城對豪宅屋苑霸地僭建的關注。屯門掃管笏豪宅蟠龍半島，亦有多幢臨海獨立屋，疑霸佔山坡官地僭建花園，有獨立屋更霸佔整面山坡，向下僭建三層地庫，構築物直達沙灘，甚至建私人碼頭。

蟠龍半島另有多幢獨立屋對開的山坡，獲批短期租約，但《香港01》發現，仍有人霸地超出租界。據現行指引，分區地政處須每5年到涉及私人花園的短期租約地實地視察，惟屋苑大部份「出界」的構築物已存在逾5年，疑地政總署執法不力，違約仍批續租。



屯門掃管笏豪宅蟠龍半島被揭發，有多幢臨海獨立屋疑霸佔山坡官地僭建花園。（香港01記者攝）

地牢、大魚池、私人碼頭 直通沙灘

屯門蟠龍半島有近30幢獨立屋建於臨海山坡，當中有至少10幢涉霸佔官地，僭建花園、樓梯，甚至建私人碼頭。

記者周三（13日）到蟠龍半島視察，並對比地政總署繪製的地圖，發現至少四幢臨海獨立屋，霸佔山坡官地，僭建花園。當中僭建最厲害的22號屋，向下僭建三層地庫，最上層的地庫有門口，下面兩層分別有玻璃窗及落地玻璃，並有長樓梯從屋內一路直達山坡下的沙灘，估計僭建面積達1,200呎。

13號屋疑霸官地向下僭建一層地庫，地庫的露天平台有一個大魚池。地庫以下亦沿山坡僭建了平台和樓梯，直通沙灘，甚至有延伸出海面的私人碼頭，估計僭建面積達1,500呎。

21號屋疑向下僭建了一層平台，以及直通沙灘的樓梯；19號屋亦是霸佔官地僭建一層花園。

蟠龍半島另有多幢臨海獨立屋對開的山坡，共有16幅地獲批短期租約，作私人花園、美化園藝用途，絕大部份的呎租介乎每月3.6元至4.4元。

僭建平台伸向海面

不過，《香港01》發現，約近一半短租地上的構建物，延伸至租界之外。當中較為誇張的是第6座對開的山坡，在近2,800呎的短租地上建的花園，向外延伸出租界，向岸邊僭建近600呎的平台和疑似碼頭構築物。僭建的平台放滿了太陽能板，有樓梯通往平台內部，平台外疑似碼頭的構築物亦已伸至海面。

第6座對開伸出短租地界平台，有樓梯通往平台內部，平台外疑似碼頭的構築物亦已伸至海面。（香港01記者攝）

第10座的平台超出了短租地界，並有疑以石頭及石屎鋪設的碼頭，向外延伸至海面。第11座及第12座的短租地外，亦有構築物霸佔官地，以及有疑似碼頭的石屎路延伸至海面。第14座對開位置，亦有石屎構建物自短租地延伸至岸邊。

另外，第17座及18座的短租地外，有人佔用了山坡下通往沙灘的官地，開墾花圃；第20座興建的斜坡延伸出短租地界外，直達沙灘。第27座的平台構築物，亦有部份伸出短租地外。

地政每五年巡查一次短期租約花園 霸地無發現？

根據2020年地政總署向立法會提交的文件，以十足市值租金或優惠租金批出的短期租約，地政總署每5年，會對涉及私人花園的短期租約調整租金及進行實地視察，非私人花園的短期租約則每3年一次。

不過，對比衛星圖片，幾乎所有伸出短租地界的構建物，2015年已存在，即至少存在了8年，已違反短期租約條款，但仍獲地政處批准續租。部份短租地內的構建物，更於屯門地政處批出短租前已存在，疑「先霸後租」，把非法佔地規範化。

2020年地政總署向立法會提交的文件指出，署方每5年會對涉及私人花園的短期租約調整租金及進行實地視察。（立法會文件）

針對蟠龍半島的霸地及僭建問題，地政總署事前有否主動巡查或採取行動？霸地超出短租地界的個案，地政總署有否按指引，每五年實地視察？「霸出界」的短租地違反租約，為何仍獲批續組？《香港01》正就事件向地政總署查詢。

審計署曾於2006年，就地政總署的短期組約管理作出報告，當時地政總署指，如分區地政處發現有違反租約的情況，會對租戶作出口頭通知，並以書面通知租戶要求糾正。

審計署在報告中建議地政總署，如懷疑短租土地範圍有僭建物，要求屋宇署調查；對未經批准佔用政府土地，要採取有效管制行動，如清理被佔用的土地，亦應對有違約記錄的租戶，執行額外措施，遏止再作出同類違約問題。地政總署當時回應指，接受審計署的建議，亦指會檢討部份巡邏和租約管制工作，以期每幅短期租約土地每年至少視察一次。

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