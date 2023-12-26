急症室輪候時間｜聖誕假最後一日　廣華、威爾斯最長等候逾8小時

聖誕長假今日（26日）踏入最後一日，不少公立醫院急症室都擠滿病人。據醫管局網頁顯示，今早11時，五間公立醫院急症室等候時間均超過8小時、亦即達最長等候時間顯示上限顯示上限，包括廣華醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及天水圍醫院。醫管局稱，顯示上限為8小時的醫院，表示急症室正處理大量等候已久的病人，籲病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。



聖誕長假12月26日踏入最後一日，不少公立醫院急症室都擠滿病人。據醫管局網頁顯示，今上午11時，五間公立醫院急症室等候時間均超過8小時

醫管局轄下18間公立醫院急症室為緊急需要的病人提供診症及治療，雖然目前未踏入冬季流感高峰期，但近日流感人次有上升趨勢，加上長假尾聲按經驗求診人數會增加，致今早多間公院急症室人多。

醫管局網頁顯示，今早11時，五間公立醫院急症室等候時間均超過8小時、亦即達最長等候時間顯示上限顯示上限，包括廣華醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及天水圍醫院。伊利沙伯醫院、將軍澳醫院及屯門醫院最長等候時間亦要5小時。

急症室輪候時間變長，急症室實施分流制度， 護士一般會按照病人的情況作出初步評估，再分為危殆、危急、緊急次緊急及非緊急五類，其中危殆者無須等候， 非緊急者或需要等候數小時，病情較輕的病人亦可考慮到私家診所求醫。