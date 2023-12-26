蟠龍半島僭建　測量師：構築物超出租借官地範圍　問題更複雜

屋宇署及地政總署早前對屯門蟠龍半島獨立屋展開調查，截至本月中，屋宇署已向蟠龍半島20間獨立屋的業主發出清拆令，並在地契「釘契」，已向其中4間獨立屋的業主進行檢控。

香港測量師學會前會長何鉅業今日（26日）表示，蟠龍半島情況比早前紅山半島的僭建問題更嚴重，由於地理位置偏遠令當局「走漏眼」。



屯門掃管笏豪宅蟠龍半島被揭發，有多幢臨海獨立屋疑霸佔山坡官地僭建花園。（香港01記者攝）

何鉅業出席電台節目表示，蟠龍半島情況比早前紅山半島的僭建問題更嚴重，「因為有群聚效應有一個個案，周邊其他個案就會形成。」另外，以往政府普遍都容許位於偏遠、沒有發展空間地區的獨立屋，以短期租約的方式租借官地作花園用途，因為蟠龍半島不少業主，在原本物業的地段外，亦有與政府簽訂短期租約。不少獨立屋的構築物規模較大，如樓高兩層的平台，整體長度超出短期租約地段幾米外，令問題更複雜。

他又指，蟠龍半島一帶主要為岩石，斜坡亦未如紅山半島高，所以山泥傾瀉的風險不及紅山半島大。但由於地理位置偏遠，令當局未有密切監管業主有否僭建或違規使用的情況，「好易走漏眼或者鬆咗。」他表示，屋宇署和地政總署應盡快就規管官地短期租約設立完善的合作機制，方便屋宇署辨認和規管出租的官地。加上罰則不重，局方只會要求業主清拆潛建部分，阻嚇力不足，建議政府修例，提高刑罰，把使用、霸佔、管有等同樣納入罰則，同時加快檢控程序。

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立法會議員江玉歡形容，蟠龍半島情況「離譜」，顯示以往並沒有執法。她強調，並非沒有法規是沒有執行法規，部分違例建築物命令出了很多年亦沒有處理，「久而久之，我係市民啲order 畀咗我當食生菜㗎啫。」她指，業主、建造商、地產代理均有共同責任阻止僭建。