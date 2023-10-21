涉德望學校易服偷窺　30歲男被捕　警檢大量黑絲高跟鞋化妝品等

一名30歲男子易服穿校裙，涉嫌於上周六潛入牛池灣德望學校（中學部）女廁，匿藏廁格內偷窺及偷拍，被學生撞破後逃遁。警方接報後連日追緝，昨日在新蒲崗一工廈單位將他拘捕，行動中檢獲大批女性衣物，女校校服裙及化妝品等。



警方黃大仙警區助理指揮官 (刑事) 劉嘉豪今日（21日）交代案情稱，警方於10月16日早上9時半接報，指黃大仙一間中學的學生，發現有穿着校服的男子進入，並匿藏廁格，但疑人已經逃去無蹤。警方接報後展開大規模追捕，包括翻看校園內及周邊的閉路電視錄影，鎖定涉案男子，於昨晚7時30分在新蒲崗一間工廠大廈單位拘捕一名30歲本地男子。他涉嫌於10月16日曾穿該校校服進入校園，藏身女廁廁格，進行偷拍及偷窺的行為。

警方在該工廈單位，與及其位於將軍澳的住所搜查，檢獲一批女性衣物，包括內衣褲、假髮、女校校服及化妝品。劉嘉豪指窺淫是嚴重罪行，而且行為卑劣，根據法例，一經定罪可判入獄5年。

警方檢獲的證物，包括多對高跟鞋。（翁鈺輝攝）

據了解，搜出的校服裙中不乏各區著名女校，包括深水涉及何文田區。劉家豪稱，暫時未有收到其他學校的同類報案；警方正檢查疑犯的電子儀器，包括手機及電腦，以確定是否有偷拍的相片。警方暫未找到疑犯犯案時穿著的校服，將會繼續追查，而其購買的途徑亦有待進一步了解。

疑犯並非獨居，他藏有女性衣物化妝品，警方正循此方向，調查他是否有易服辟。

《香港01》獲得涉事易服變態漢的照片，可見他髮線後移，戴上眼鏡及口罩，穿上德望中學部高年級女生的校裙，外加學校的綠色長袖冷衫。（家長提供）

德望學校上周六向警方報案，指懷疑有陌生人潛入學校偷拍。事緣有女生在校內如廁時，發現其中一個廁格的門鎖上，但內裡無聲，感到奇怪，其後竟發現一名身穿校裙、戴上長假髮及假眼睫毛的男子從該廁格走出。女生懷疑有人潛入偷拍，惜追截無果，於是通知校方報警。

校方其後發電郵通知家長事件，並指示截至11月30日，有體育課的日子，學生可以直接穿體育服及運動鞋回校，相信是希望減少學生在校內更衣，確保她們的安全。