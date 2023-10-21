潛德望偷窺｜疑犯為文員　藏16條校服裙　包括培正、可風及瑪利曼

30歲男子易服穿校裙，涉嫌潛入牛池灣德望學校（中學部）女廁，匿藏廁格內偷窺及偷拍被捕，警方檢獲16條屬不同學校的校服裙，包括英華女學校、培正中學、可風中學及瑪利曼中學等，另外有大批女性衣物，包抱內衣褲和絲襪等。警方稱，暫時未接獲其他學校報案有同類罪案。



被捕男子30歲姓張，報稱文員，未婚，與家人同住將軍澳區。警方在拘捕他的新蒲崗工廈迷你倉及其住所內檢獲一批物品，包括16條不同中學的校裙、女性衣物、內衣褲、假髮及化妝品、3部手提電話、1部電腦等。

警方將疑犯押返警署，可見疑犯身高約1.7米，頭髮及肩。（警方提供圖片）

由警方展示的證物可見，有不同學校的女生校服，如英華女學校、培正中學、瑪利曼中學、可風中學，蘇浙公學、東華三院吳祥川紀念中學、迦密中學、中華基督教青年會書院等等。

證物中有不同學校的校服裙，如英華女學校、培正中學、瑪利曼中學、可風中學等等。

今日是德望學校（中學部）的家長日，《香港01》今早到學校時見到有不少家長陪同女兒到來。有家長得知疑犯落網表示放心，認為警方速度快，而學校亦有反應措施，加聘保安及於出入口加裝閉路電視，故此不感到特別擔心。

今日（21日）是德望學校（中學部）家長日。（黃偉民攝）

易服漢穿上德望的校裙，外加學校的綠色長袖冷衫。（家長提供）

德望學校上周六向警方報案，指懷疑有陌生人潛入學校偷拍。事緣有女生在校內如廁時，發現其中一個廁格的門鎖上，但內裡無聲，感到奇怪，其後竟發現一名身穿校裙、戴上長假髮及假眼睫毛的男子從該廁格走出。女生懷疑有人潛入偷拍，惜追截無果，於是通知校方報警。

校方其後發電郵通知家長事件，並指示截至11月30日，有體育課的日子，學生可以直接穿體育服及運動鞋回校，相信是希望減少學生在校內更衣，確保她們的安全。