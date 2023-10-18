德望學校現易服漢　同區女校稱情況罕見　提醒職員「照顧好門口」

位於黃大仙區的女校德望學校，昨日懷疑有易服男子潛入學校廁格偷拍，被學生揭發後逃去。警方正調查事件，暫未有人被捕。



黃大仙區中學校長會主席、潔心林炳炎中學校長劉瑤紅表示，今次事件前所未見，區內學校此前未曾遇過有易服男入校，但暫時各校對情況未有擔心，會互相提醒和通報異常情況。她表示，其校屬女校，會特別提醒教員和校工多加留意，「照顧好門口」，亦會提醒校服商注意購入校服人士的身份。



黃大仙區中學校長會主席劉瑤紅表示，區內學校未曾遇過有易服男入校，但暫時各校對情況未有擔心，會互相提醒和通報異常情況。（資料圖片）

劉瑤紅表示，以其校為例，以往偶然試過有外人「扮送貨」欲潛入學校偷竊，或有懷疑情緒健康問題人士入校查詢，今次有男子身穿校服潛入學校，區內屬前所未見。

劉瑤紅指，一般學校設有訪客接待機制，校方會安排職員接待和核對外來人士的身份，如發現無送貨證明、無合理原因、或有事前預約，不會批准其入內；平日早上學生回校時，亦會有老師在校門附近站崗觀察。

她表示，事件未有引起區內校長擔心，會互相提醒和通報異常情況，而區內警員亦會加強巡邏。她指，其校屬女校，會再小心做好校園保安，特別提醒教員和工友多加留意，「照顧好門口」，亦會提醒校服商注意購入校服人士的身份。

她指，過往學校會教導學生，若在街頭有人「冒名頂撞」，要即時向人求救，並通知校方或報警求助，今次事件後會再提醒學生注意人身安全。