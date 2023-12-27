東涌線延線工程｜港鐵引入奧地利道碴搗固機　加快調校路軌工序

預計造價達195億元的港鐵東涌綫延綫工程今年中動工，料2029年竣工，涉及在正運作的東涌綫中間新建中途站東涌東站，並將總站由東涌站延伸至新建的東涌西站。港鐵表示，工程需把欣澳與東涌站之間路軌小心調較更適當角度及高度，才可精準接駁新建路段，故引入奧地利出產的「道碴搗固機 (Tamping Machine)」幫忙，加快相關工序。



港鐵今日（27日）在Facebook分享東涌綫延綫工程進度，指其中一個重要任務，是要將欣澳與東涌站之間的路軌，小心調較至適當角度及高度，才可精準接駁新建路段，讓列車進入新建的東涌東站。

「道碴搗固機 (Tamping Machine)」可準確偵測路軌高度

港鐵稱，已引入奧地利出產的「道碴搗固機 (Tamping Machine)」幫忙，除可準確偵測路軌高度外，更可靈活左右移動及升高路軌位置，讓工程人員可更快將「波口（即路軌轉接位）」於路軌調校至目標高度及角度，加快平整路軌道碴工序。

每晚利用收車後黃金兩小時逐寸逐寸調校路軌

港鐵再次提及，為不影響東涌綫日常運作，工程團隊只能利用晚上收車後的「黃金兩小時」，逐寸逐寸調校路軌，至今日已經在超過200個晚上中進行工程。