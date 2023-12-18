東鐵線｜港鐵今起在沙田站裝自動閘門　工程期間列車調往其他月台

東鐵線經常發生墮軌事件，港鐵正密鑼緊鼓在東鐵線安裝自動月台閘門。港鐵今日（18日）表示，即日起開始在沙田站安裝自動月台閘門，會於個別日子的日間非繁忙時段進行，工程期間，有關月台不會行車，列車服務會調度往其他月台，不會影響車務，會調派月台助理協助。



港鐵表示，今日起開始在沙田站安裝自動月台閘門，安裝工程會於個別日子的日間非繁忙時段進行。工程期間，有關月台不會行車，列車服務會調度往其他月台，故不影響日常車務運作。港鐵指會派遣月台助理，在車站維持秩序及協助有需要的乘客。

港鐵表示，目前共有4個東鐵車站，包括沙田、大圍、上水及大埔墟站，正進行閘門安裝工程；而沙田、大圍、上水及落馬洲站，比原訂2024年的時間表提前展開工程，其中落馬洲站繼馬場站已經完成工程，所有自動月台閘門投入服務。

港鐵正在東鐵線未有閘門的13個車站、合共35個月台，安裝近1,600道自動月台閘門，閘門高1.7米，總長度近8,000米，預料每個月需要安裝45對閘門。首項閘門安裝工程今年5月1日在馬場站展開，預期2025年底可完成安裝。