日圓貶值穿5.2算　代購公司受惠生意增兩成　專家教日圓兌換策略

【日元／日Yen／日圓兌港元／日円／JPY】日圓匯價持續下跌，每百兌港元跌穿5.2算水平。日本代購公司「兩公婆日本百貨」負責人賴詠諾表示，受日圓貶值的帶動下，港人代購需求持續上升，近月生意增約兩成，更誇張的是體積大至單車，亦有顧客選擇代購運港。他並指，物流公司一般在年初調整運費，稱「呢個時間代購係有著數。」



中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波建議，市民用平均法兌換日圓較保險。他又指，香港物價高昂，造成經濟形勢嚴峻，以致港人的消費力流至內地、日本及泰國等地。



代購生意增兩成 單車都要海外代購

日本代購公司「兩公婆日本百貨」在疫情初期創立，受惠於當時各地封關，業務一直向上，去年更在日本開設辦公室。負責人賴詠諾表示，自日圓跌至5.3算水平後，過去兩個月查詢代購的港人增加，單數增約兩成，消費金額亦有提升，貨品的類型豐富，包括名錶、名牌袋、電子產品等，甚至僅日本有售的單車亦有港人代購。「以前可能係幾千円，𠵱家幾萬円至幾十萬都有出現。」

雖然自恢復開關後，港人報復式「返鄉下」，但他稱下半年的生意，比預期中理想，更意外拓展新業務。他最近便與旅遊機構合作，提供購買限購商品的服務，或為行李過重的團友安排寄運，當中以New York Perfect Cheese的手信最受歡迎。「我哋一開頭都半信半疑，點解啲人過嚟唔自己買，需要去搵人買呢？但做落又真係有咁嘅個案發生。」

▼2022.09.23 日本恢復自由行 港人換日圓旅行▼



食品手信營業額 上月破百萬円

由於營業額不跌反升，賴詠諾亦無暇回港，今年在日本逗留長達九個月。他表示正計劃搬遷辦公室，若情況持續，估計營業額相比去年可增三至五成。他並透露，不計算主力銷售的酒杯及禮品，上月僅食品手信的營業額已逾100萬円，需求遠比想像中高。

問到有網民不解為何日圓貶值，日本代購的費用不跌反升。他解釋即使現時日圓跌穿5.2算水平，但購入價與賣出價並不相同，加上兩地銀行亦從中收取匯款的手續費，不可能以5.2算的匯率收費。他並指，物流公司一般會在年初調整價格，如日圓貶值但運費不變，顧客變相可付更少的費用，「呢個時間代購係有著數。」

李兆波持100萬円 籲平均法買日圓︰永遠摸唔到底

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，美國加息周期未完結，日圓仍有機會繼續貶值。他稱，雖然日本買入石油等能源的負擔加重，但日圓變弱亦帶動當地的旅遊及出口業，因此他認為日本央行會在適當的「水位」干預止跌，建議市民量力而為，以平均法兌換日圓，每隔一段時間「入貨」較保險，情況如月供股票作長線投資，「永遠摸唔到底，摸到底只能夠話比較好運。」

他並透露，現時手持100萬日圓（約52,032港元），今年亦已遊日數次，每次花費約10円。他大讚當地價廉物美，「食得暢快、買得暢快」，例如最近五月與親友到大阪光顧爐端燒，品嚐扇貝、海蝦等海鮮，人均消費僅225港元，相比香港人均逾千元便宜得多。他直言「香港一條魚都二三百蚊，可以盡情咁食」，又指「三十蚊咁大隻嘢邊度可以搵，冇可能。」

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香港物價高 消費力外流問題難解決

港府最近推動夜經濟，冀市民留港消費。惟李兆波表示，最新的零售業總銷貨額逾300億元，相比過往跌近100億元，餐飲業亦同樣下跌，顯示港人及內地旅客均到外地消費。他認為香港高昂的物價，為造成經濟形勢嚴峻的主因，其中港人北上玩樂的方向更是難以改變，「如果食中餐就留深圳消費，你話食日本嘢食其他國家，就留日或者留泰國消費。」

東瀛遊執行董事禤國全亦表示，在日圓跌至5.2算前，港人已認為該匯率「抵玩」。他又指低處未算低，雖然日圓在5.2算及5.3算維持一段時間，但「有買貴就冇買錯」，認為現時為合適兌換的時機，「如果旅行就應該可以考慮買定啲円去消費喇。」