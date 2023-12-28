H5N1｜天水圍濕地公園針尾沙錐及綠翅鴨屍體　對H5N1呈陽性反應

漁護署今日（28日）表示，本月21日在天水圍香港濕地公園撿走的一隻針尾沙錐及一隻綠翅鴨屍體，經進一步測試證實對H5N1禽流感病毒呈陽性反應。另外，署方指撿走雀屍地點的三公里範圍內有一個雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。



漁護署今日（28日）公布在天水圍香港濕地公園撿走的一隻綠翅鴨屍體，對H5N1禽流感病毒呈陽性反應。（資料圖片／香港濕地公園圖片）

對H5N1禽流感病毒呈陽性反應

漁農自然護理署今日表示，就該署12月21日公布在天水圍香港濕地公園撿走的一隻針尾沙錐及一隻綠翅鴨屍體懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方經進一步測試證實有關雀鳥屍體對H5N1禽流感病毒呈陽性反應。署方指，雀鳥屍體日前在香港濕地公園的泥灘被撿走。

雀屍附近雞場暫無雞隻異常死亡

漁護署表示，香港濕地公園內發現雀屍地點已加強清潔及消毒，園內亦已張貼告示。署方又提醒提醒遊人注意個人衞生，園方會密切留意園內雀鳥的情況。另外，署方指撿走雀屍地點的三公里範圍內有一個雞場，已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。

署方又提醒，市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。有關預防禽流感的健康提示，可瀏覽漁護署網站內的「禽流感衞生資訊」。