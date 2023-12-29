除夕倒數2024｜史上最大型維港煙花匯演　10大觀賞地點攻略

2023倒數｜除夕將至，本港將迎來歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024年。旅發局將於除夕（31日）晚上11時起，每隔15分鐘在港島三幢大廈樓頂，輪流發放四色「許願流星」煙火，踏入午夜0時至翌日（元旦）0時12分，在維多利亞港兩岸上演煙花音樂匯演。

《香港01》精選十個有利位置觀賞煙花，除了傳統熱門地點如金紫荊廣場、灣仔海濱長廊，對岸的西九龍文化區和觀塘海濱花園，也是不錯的選擇。至於向來備受歡迎的東岸公園，由於地方較狹窄，很快就逼爆，遂不建議。



旅發局今日（12日）表示將舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，為史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024 年。（香港旅遊發展局提供）

旅發局表示將舉行歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024年。綻放的煙花將橫跨中環至銅鑼灣一帶，整個闊度達1,300米，並長約12分鐘，為歷來最大規模除夕煙花匯演。

屆時將有五艘躉船同時發放的煙花並以四季為調，至午夜時分將響起融合電子音樂的奏鳴曲，展現中西文化的交融，另外，當晚有3座港島地標建築樓頂，將發放四色「許願流星」煙火。

綜合國慶煙花匯演經驗，如欲佔有利位置觀賞煙花，可以參考以下觀賞攻略﹕

傳統五大觀賞煙花熱門地點



港島區﹕經灣仔地鐵站或會展站前往金紫荊廣場、灣仔海濱長廊；經金鐘地鐵站前往添馬公園、中西區海濱長廊 - 中環段。

九龍區﹕尖沙咀海旁近星光大道及文化中心一帶。

其他五個建議煙花觀賞地點



港島區﹕經中環地鐵站或香港站到摩天輪及 9號10號碼頭一帶。

九龍區﹕除了西九龍文化區外，東九龍也有不少好地方，例如觀塘海濱花園、啟德空中花園和茶果嶺海濱公園。

不建議前往東岸公園觀賞



向來備受歡迎的東岸公園，由於地方較狹窄，只能容納約一萬人，上次10月1日的煙花匯演顯示，很多附近居民到達，很快就逼爆，遂不建議。而紅磡海濱花園和海輝道海濱公園也未能清楚觀賞。