除夕倒數2024｜拍攝煙花匯演注意　搶先睇16場電腦模擬圖

【2023倒數／ 除夕倒數／ 維港煙花 / 跨年倒數】2024年將至，旅遊發展局相隔五年再辦跨年倒數煙花匯演，將是歷年規模最大，所綻放的煙花橫跨中環至北角對開海面，闊度達1,300米（即1.3公里），時間長達12分鐘。



今晚煙花將以「新年新傳奇」為主題，分為五段式架構，以四季變幻為靈感，最後將以一對對愛心及哈哈笑的圖案圓滿落幕。旅發局電腦模擬五幕共16場煙花，由聖誕的紅綠色為主調煙花揭開序幕，以「愛心」、「哈哈笑」圖案作結尾。



旅發局將舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，為史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024 年。（旅發局提供）

煙花橫跨中環至北角海面長達1.3公里 為時12分鐘

除夕將至，旅發局將舉辦歷年最大規模的「香港跨年倒數」盛會，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演，以迎接2024新一年。屆時綻放的煙花橫跨中環至北角對開海面，闊度返1,300米（即1.3公里），時間長達12分鐘。

旅發局將由今晚11時起，在灣仔的海港中心及夏慤大廈，以及金鐘長江中心，每隔15分鐘於樓頂輪流發放四色「許願流星」煙花，分別代表甜蜜、健康、常樂及富足。

▼迎2024年「香港跨年倒數」煙花匯演逐幕睇▼



煙花匯演五段式架構 春夏秋冬作主題

其後踏入元旦0時0分，除夕煙花音樂匯演便會正式開始，今次以「新年新傳奇」為題，分為五段式架構，包括序曲、三個樂章及結尾，分別是《節慶冬日》、《春機盎然》、《繽紛盛夏》、《金秋賞楓》及《譜寫新傳奇》。

當中章節以四季變幻為靈感，帶領觀眾依次走過冬季至秋季，周元復始，萬象更新的景象和應港人積極樂觀、自強不息的生活態度，並以無限創造力成就傳奇。

春季煙花主色紅黃綠 夏日七彩煙花組沙灘球圖案

序曲《節慶冬日》喻意是延續冬日節慶氛圍，匯演以聖誕的紅綠色為主調，準備迎接新一年；春日樂章《春機盎然》則以紅黃綠為主色，帶出春天嫩芽花開；夏日樂章《繽紛盛夏》，由七彩煙花組成多個「沙灘球」圖案，象徵大海、活力及熱情。

▼12月31日 「香港跨年倒數」煙花匯演封路排▼



秋季主打金色煙花 結尾綻放愛心及哈哈笑圖案

至於秋日樂章《金秋賞楓》灑落鋪天蓋地的金色煙花，恍如秋天的楓葉，既壯麗且夢幻；而結尾《譜寫新傳奇》喻意冬季再臨，又是新生命的循環，不同形態的煙花迎來匯演高潮，寄予嶄新的可能，譜寫新傳奇。屆時繽紛煙花組成一對對愛心及哈哈笑的圖案。

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