國泰航班｜機師流感缺勤多於預期　月中起主動取消少於1%航班

國泰航空今日 （29日）凌晨表示，於12月流感季節期間，機師因病缺勤較預期為多。為應對有關情況及確保整體航班服務正常運作，決定主動取消個別航班。自12月中以來，少於總數1%的客運航班被取消。機管局前日（27日）指聖誕節假期間，12月22及23日的乘客處理量打破疫情紀錄。但國泰航空機師工會同日透露，由於機師不足，不少航班取消。



國泰航空凌晨證實，由於12月值流感季節，機師因病缺勤多於預期，因此曾動取消個別航班。國泰強調，整體營運保持正常，且於節假出行高峰期間，顯著增加航班數量。對於有臨時航班變動，國泰向相關乘客衷心致歉，將致力確保航班正常運作，減輕對乘客影響。

機管局：乘客處理量破疫情紀錄

機管局前日（27日）指出，聖誕節假期間，22及23日的乘客處理量破疫情紀錄。單日處理超過16萬人次旅客，其中12月23日錄得16.4萬人次，為疫情後的單日新紀錄，機場客運量也回復到疫情前水平的80%，符合機管局預測，又預料機場客運量可在2024年年底完全回復至疫情前水平。

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不過，國泰航空機師工會同日指出，由於機師不足，連日來不少航班取消，一直面對航班取消的壓力，形容是「under pressure（在壓力下）」的狀態，並指國泰自復常以來，客運業務的機長和副機長比例，仍只有疫情前的52%。