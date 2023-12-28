聖誕電影｜後疫情寒冬料未止　田啟文籲業界檢討　吸引觀眾返戲院

市道低連，戲院票房亦受打擊，業界數據顯示，剛剛結束的聖誕檔期（12月24日至26日），票房創20年新低。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，聖誕檔期票房疲弱，非單一因素所造成，認為業界須檢討。



港產片方面，回顧2023年，田啟文表示上映的電影數量有所增加，但票房卻不理想，認為面對串流平台及海外電影競爭下，除了需要思考增強競爭力外，亦要做好準備應對更疲弱票房：「個寒冬會更嚴重啲都唔出奇。」



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今年聖誕檔期票房僅1960萬元創近20年新低

香港影業協會及香港戲院商會屬下的「香港票房有限公司」的數據顯示，今年聖誕檔期票房收入僅約1,960萬元，遠低於去年同期的3,285萬元，跌幅達40.33%，創近20年新低。若對比疫情前的2019年同期，當時票房收入亦有2,943萬元，與今年相差接近千萬元。

在本港電影市場持續低迷的同時，今年聖誕檔期票房最高的四套電影也不是港產片，依次序為超級英雄電影《水行俠與失落王國》、英美合拍歌舞電影《旺卡》、迪士尼《星願奇緣》及日本動畫《蒼鷺與少年》，其後才是港產片《年少日記》及《爆裂點》。

大片《金手指》沒選聖誕公映 田啟文︰就咗內地市場先

保安局局長鄧炳強上周三（20日）獲邀出席《金手指》的首映禮，其後更在社交媒體分享與天王劉德華合照。《金手指》投資金額高3.5億港元，宣傳來勢洶洶。然而香港最快12月30日才上映，未能推高聖誕檔期的票房。

田啟文分析，《金手指》為中港合拍片，香港佔整個票房收入的比例相當低，估計片商更著重於內地市場；惟內地沒有聖誕節假期，若安排香港提早上映，則有可能影響內地票房收入，因此香港需要先遷就內地的上映日期。

在商言商，內地Market大好多，動輒可以收幾十億嘛，香港唔會有呢啲票房。所以如果係合拍片而有內地市場，咁一定係就咗內地市場先。 田啟文

香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片）

票房弱非單一因素 港產片及合拍片量增 票房卻比去年差

田啟文並指，聖誕檔期僅得3日，票房疲弱並非單一因素所造成，需要待《金手指》上映後才可全面分析原因，因此究竟問題在於港人外遊，抑或戲碼不吸引，還是觀眾已對電影不感興趣，暫時仍未有答案。「聖誕檔期收得唔好冇人想㗎，我哋作為業界當然唔希望喇，但係𠵱家發生咗，我哋係要作出檢討。」

撇開聖誕檔期，縱觀整個2023年，田啟文認為香港電影票房同樣不理想，雖然去年共有33套港產片及合拍片上映，遠低於今年的50套，但當時的票房成績卻不錯，當中有幾套收入超過3,000萬港元，惟今年以《年少日記》及《白日之下》為例，票房收入僅約2,000萬港元。

分析票房低迷原因 讓投資者認為香港電影仍有可為處

「但係好嘅地方係數量多咗先，而唔係數量縮小。」田啟文指，業界正考慮來年的部署，讓投資者認為香港電影仍有可為之處，屆時分析出今年市道低迷的原因後，再考慮是否與投資方商討壓縮製作成本，或是採取創新的題材，以吸引觀眾重返戲院。

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後疫情時代寒冬未結束︰仲凍得好緊要

回顧2023年，田啟文表示，香港電影業仍然受到過去三年的疫情影響，亦要面對串流平台的衝擊，以及海外地區的競爭，例如南韓電影便已令港產片黯然失色，認為業界需要繼續提升競爭力及解決問題，就如90年代克服盜版光碟一樣。

田啟文對電影業的未來並不樂觀，指「由有疫情開始，就一路都係寒冬，仲凍得好緊要。」雖然他期望寒冬可盡快完結，但呼籲業界需要做好準備，因低處未算低，「個寒冬會更嚴重啲都唔出奇。」