機場12.23處理16.4萬人次旅客創疫後新紀錄 客運量回復至疫前80%
撰文：何瑞芬
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聖誕節長期已結束，機場管理局今日（27日）公布，機場12月22日及23日連續兩人單日處理超過16萬人次旅客，其中12月23日錄得16.4萬人次，為疫情後的單日新紀錄，機場客運量也回復到疫情前水平的80%，符合機管局預測。
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12.23有逾千架次飛機升降
機管局表示，聖誕節假期旅遊高峰期間，機場12月22日及23日連續兩日，單日處理超過16萬人次旅客，並於12月23日錄得16.4萬人次，為疫情後的單日新紀錄。
機管局稱，現時飛機起降量由12月中起已超越疫情前80%的水平，飛機起降量於12月23日錄得1,034架次也達到疫後單日最高記錄。
機管局預料，機場客運量可在2024年年底完全回復至疫情前水平。
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