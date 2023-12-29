國泰航班｜機師流感缺勤增　今日至元旦暫定取消55班客機

國泰航空今日 （29日）凌晨證實，由於機師因病缺勤較預期為多，為應對有關情況及確保整體航班服務正常運作，12月中以來主動取消少於總數1%的客運航班。資料顯示，今日（29日）到元旦（1月1日）期間，國泰暫定55個航班取消，主要是亞洲地區的航班，暫時以明日（30日）的數量最多。國泰籲受影響旅客留意自助訂位管理服務，表示將盡力安排乘搭下一個航班。



綜合Hong Kong Aviation Forum的網上專頁，以及機管局的航班資料顯示，國泰今日預定取消19個航班，包括部份往來香港與曼谷、杭州、北京、首爾、孟買、台北的航班，以及香港飛悉尼、墨爾本、德里、新加坡等航機。

明日（30日）則暫定有20班機取消，包括悉尼、墨爾本、德里、新加坡等飛港客機，以及香港往返廣州、曼谷、馬尼拉等班機，及一班香港飛東京成田。至於除夕（31日）及元旦（1月1日），則分別有13班及3班取消，受影響地點仍以北京、新加坡、悉尼、墨爾本等地為主。

國泰航空於今日（29日）凌晨證實，由於12月值流感季節，機師因病缺勤多於預期，因此曾動取消個別航班。國泰強調，整體營運保持正常，且於節假出行高峰期間，顯著增加航班數量。對於有臨時航班變動，國泰向相關乘客衷心致歉，將致力確保航班正常運作，減輕對乘客影響。

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機管局：乘客處理量破疫情紀錄

機管局前日（27日）指出，聖誕節假期間，22及23日的乘客處理量破疫情紀錄。單日處理超過16萬人次旅客，其中12月23日錄得16.4萬人次，為疫情後的單日新紀錄，機場客運量也回復到疫情前水平的80%，符合機管局預測，又預料機場客運量可在2024年年底完全回復至疫情前水平。

不過，國泰航空機師工會同日指出，由於機師不足，連日來不少航班取消，一直面對航班取消的壓力，形容是「under pressure（在壓力下）」的狀態，並指國泰自復常以來，客運業務的機長和副機長比例，仍只有疫情前的52%。