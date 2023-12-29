北都發展｜港府代發展商收地　本研社：或助長「先囤地、後規劃」

為了加速北部都會區發展，發展局昨日（28日）公布新政策，容許發展商毋須擁有全部業權，只要收到九成土地，便可申請「原址換地」，即在原址改變用途重新發展，餘下一成業權由政府出手代收。



上水鄉議會主席侯志強認為，新界有不少「祖堂地」因業權太零散致難以出售，新政策有助加速發展。對於有聲音指會偏袒發展商，有測量師就認為，新政策與舊樓強拍一樣道理，利用政府公權改善社區環境，又指要求申請人購得九成土地屬高比例，做法公道。



政府致力發展北部都會區，最新優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等。

「原址換地」是指符合條件的發展商，可直接申請將原有土地改變用途、重新發展，毋須經政府收回土地後再拍賣或批出，但須補足地價。在現行政策下，「原址換地」適用於古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村新發展區，但條件是土地業權人需持有發展用地內所有私人土地。不過據過往經驗，礙於「祖堂地」等第三方土地難集齊擁有權，業權人集買齊所有土地來換地。

發展局昨日放寬有關門檻，發展商日後只需擁用地內九成私人土地，住宅用地則須同時符合不少於4,000平方米土地要求，政府便會處理其換地申請，獲批後由政府介入，代收回餘下一成土地。新政策料擴大至所有新發展區，包括元朗南、新田科技城、新界北新市鎮、牛潭尾、馬草壟等。

何鉅業指，新政策「同舊樓強拍一樣道理」，同樣用政府公權改善社區環境。（資料圖片）

測量師：新政策與市區舊樓強拍一樣道理

創新城市發展中心召集人兼測量師何鉅業對新政策表示歡迎。他解釋，新界土地目前夾集了不少「祖堂地」，這些土地業權十分零散，過往即使有人想出售予發展商，亦難收齊業權，致使不少新界土地未獲充份利用，難以發展。何鉅業稱，新政策「同舊樓強拍一樣道理」，同樣用政府公權改善社區環境。

對於坊間有聲音指，新政策或惹偏袒發展商之嫌。何鉅業表示不認同，「前提係大家係咪覺得需要發展，好好咁利用土地。」何指，政策要求申請人購得九成土地仍屬高的比例，認為已平衡各方利益，做法公道。

侯志強稱「祖堂地」過往難出售

上水鄉議會主席侯志強回應指，「祖堂地」過往作祭祀用途，當中不少農地現已荒廢，他又指法例要求在賣出「祖堂地」時須經過專員批核，過程中如有人反對一般難以出售，加上持有土地的子孫一般身處不同地方，發展商難以百分百收回土地。他說，新政策下由政府運用公權收回餘下一成土地，對換地而言較為方便，他又指新界人對政府定出的地價，一般無太大意見。

侯志強說，「祖堂地」過往作祭祀用途，當中不少農地現已荒廢。（資料圖片）

本土研究社：或助長發展商「先囤地、後規劃」

到底這項新政策會否助長發展商囤地？本土研究社成員陳劍青接受傳媒訪問時指出，須視乎發展商整個發展過程的時間表，到底何時興建，以及完成興建的土地資源，會否即時分配給一般市民，而現在再放寬一些政府仍未有規劃的北部都會區範圍，連政府本身都未有任何規劃概念，若開始引進這些地方，可能會助長發展商在未有規劃前，便進行囤地和收地破壞。

身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的立法會議員陳月明則認為，新政策善用了市場力量，有助減輕政府開發北部都會區的前期負擔，亦有助提速發展。