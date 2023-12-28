北都發展｜政府助收地　梁福元倡更高賠償額：把純利分享出來

發展局今日（28日）宣布放寬原址換地安排，提出「加強版傳統新市鎮發展模式」修訂安排，擴展至所有新發展區即北部都會區，只要發展商擁指定土地範圍的私人土地有九成，即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人，即使是祖堂地，政府基於符合社會利益，即使申請不成功，相關土地也會由政府收回，

十八鄉鄉委會前主席梁福元表示，新界居民土地權益受《基本法》保障，政府若為發展北部都會區「夾硬」出手收回一成土地，必須作出較高的賠償，應以發展商賠給政府補地價的呎價，等額賠予受影響的土地佔有人。



倡高額賠償受影響人士

梁福元接受《香港01》查詢，對發展局擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂作回應。他首先批評，政府一向以甲區補償率向農地持有人作出賠償是不足夠，如果今次為了提速北部都會區的發展，「夾硬」又用幾千元的呎價來賠償，但發展商起樓後就賣呎價過萬元，因此賠倘予受影響的土地佔有人亦應高過一般的金額。

他表示，以祖堂地為例，其實有潛在建屋價值，具有高增值，他強調新界居民土地權益是受《基本法》保障，若政府真的為了發展商出手收回那一成土地的話，應該把純利分享出來，建議賠償額是按發展商給政府的補地價等額賠給受影響的佔地人，例如補地價是3,000元呎價予政府，就向受影響人士都賠3,000元呎價。至於這筆賠償由政府或發展商賠出來，都沒所謂。

十八鄉鄉事委員會前主席梁福元。（資料圖片）

梁福元對於政府以發展先行的念理，配合發展商覓地，其實只是免招人「官商勾結」話柄，重申按甲區補償是不足夠，「唔係話要賠賣樓咁貴（呎價），但本來塊地係可以用來起樓」。他認為，「公道啲講，要同業權人傾吓（賠償）」。

政府去年調高地價補償額

政府去年5月3日起更新分區補償計算公式兩項參數，使得甲區補償率以及擬議第一級別補償率有所調整，農地由每平方呎1,302元上調至每平方呎1,510元，屋地亦由每平方呎2,583元上調至每平方呎2,995元；而擬議第二級別補償率同樣有變，農地由每平方呎651元上調至每平方呎755元，屋地由每平方呎1,292元上調至每平方呎1,498元。

發展局指，由於錦田南、元朗朗邊公營房屋計劃並非位處新發展區，故過去只能領取乙級補償，但在新安排下，可升格獲「第一級別」賠償。（資料圖片）

測量師學會歡迎政府安排

香港測量師學會對修訂換地安排表示歡迎和支持，認為修訂換地安排涵蓋位於現有新市鎮和現有或擬議鐵路站附近的地方，有助於提高土地發展的透明度和確定性。對於用作附有公共設施的私人發展土地，學會認同這一舉措可以進一步利用市場力量加快推展新發展區。

學會將繼續與發展局及相關政府部門合作，確保修訂安排的順利實施，並在有需要時協助調整參數，以更有效地達致推動工廈活化和精簡地價評估程序的政策目標。

劉國勳支持修訂原址換地安排。（資料圖片／林靄怡攝）

劉國勳料加快北都發展

立法會發展事務委員會副主席劉國勳對於修訂換地安排表示歡迎，指出一直促請政府透過市場力量，今次換地安排接納過往建議優化多項措施，他有信心可推動北部都會區加快發展。

修訂安排中提出，換地申請人若已擁有指定發展用地內九成或以上的私人土地，政府會考慮收回餘下的少數第三方土地，並批予申請人作統一發展，以促成更多布局完整的換地申請。劉國勳認為，能令建設更有規模及保持完整性，因為過往政府指定發展的規劃土地，若私人土地未能覆蓋整個規劃，政府往往要「斬件」進行，效果並不理想，今次修訂可處理此問題。