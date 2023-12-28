北都發展｜發展局助收回第三方土地　專家指大勢所趨、避免釘子戶

發展局今（28日）宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，並由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人，但申請人須按政府要求在發展區內興建指定公共設施，並須全盤為受影響的業權人作出補償，也要就其他土地補十足地價。



華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，政府未來致力發展北部都會區，上述新措施屬大勢所趨。他認為，新措施有利北都發展及發展商，形容是雙贏方案，有利地塊設計及規劃，以及加快發展，做法恰當。

他又指出，雖然小業主或會被逼賣走地塊，但由於政府致力發展北都，地塊被收購是遲早的事，「一係由私人發展商收購、一係被政府收地」，現在改由政府協助收地，相信更容易進行發展，也能避免日後私人發展項目出現「頂心杉」、「釘子戶」的情況。