北都新修訂換地安排　香港測量師學會表示支持　將繼續與政府合作

發展局昨日（28日）公布「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排詳情，亦恆常化為一九八七年前落成工廈重建而設的先導計劃，並擴大標準補地價安排在新界農地契約修訂的適用範圍。香港測量師學會對此表示歡迎及支持，並同時就此向發展局提供專業意見。



香港測量師學會（下稱「學會」）指，發展局也一直徵求學會的專業意見，足見此修訂安排經過了深入討論和慎重考慮。

因此，學會對修訂換地安排表示歡迎和支持，認為修訂換地安排涵蓋位於現有新市鎮和現有或擬議鐵路站附近的地方，有助於提高土地發展的透明度和確定性。

此外，學會也欣見地政總署署長每年檢討標準金額水平的措施。對於用作附有公共設施的私人發展土地，學會認同這一舉措可以進一步利用市場力量加快推展新發展區。

另外，學會對於地政總署會在一般「工業／倉庫」「修契前用途」的標準金額上為特殊工業用途工廈打上折扣的做法表示贊同，惟對把初步折扣率定於百分之三十表示保留，認為應再作審視，尋求最有效促進有關工廈重建進程的折扣率。

學會將繼續與發展局及相關政府部門合作，確保修訂安排的順利實施，並在有需要時協助調整參數，以更有效地達致推動工廈活化和精簡地價評估程序的政策目標。