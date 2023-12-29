網紅龍心否認虛報3.1萬美容選舉開支　明年2.6開審

網絡紅人「龍心」林克霖於2020年參選立法會時，涉在選舉申報書上作出虛假陳述，訛稱他因接受面部護理，招致31,200元選舉開支。惟調查顯示，他因不滿療程，已獲退款逾8,700元。「龍心」被控在選舉申報書內作出舞弊行為及企圖欺詐罪兩罪，案件今（29日）於東區裁判法院再訊，控方加控兩罪，指他涉嫌訛稱因租用酒店而招致7,500元選舉開支。「龍心」否認4罪，並稱將會親自抗辯。裁判官將案件排期至明年2月6日開審，預計需時2天，期間他續准保釋。



網紅「龍心」林克霖。（資料圖片）

被告林克霖（46歲），現被控2項企圖欺詐罪及2項在選舉申報書內作出舞弊行為罪。選舉舞弊罪指，他於2020年9月29日，在2020年立法會選舉中作出舞弊行為，即在提交的選舉申報書內，作出他明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即他曾招致31,200元面部護理費用及7,500元酒店房租的選舉開支。

企圖欺詐罪則指，他於同年同日向選舉事務處訛稱，他曾在2020年立法會選舉中招致選舉開支，即31,200元面部護理費用及7,500元酒店房租，並意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處付款以結清該選舉開支的申索，而導致他獲得利益，或選舉事務處蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：ESCC2050/2023