國泰取消航班｜流感缺勤多？機師工會斥招聘慢　人手不足始主因

國泰航空今日（29日）凌晨表示，於12月流感季節期間，機師因病缺勤較預期為多。為應對有關情況及確保整體航班服務正常運作，決定主動取消個別航班。不過，機師工會認為與流感無關，批評國泰招聘機師的步伐太慢，相信農曆新年等旺季將重演航班取消情況。



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國泰表示，於12月流感季節期間，機師因病缺勤較預期為多。為應對有關情況及確保整體航班服務正常運作，決定主動取消個別航班。自12月中以來，少於總數1%的客運航班被取消。

航空機組人員協會：機師數目只及疫情前約五成二水平

工會稱，國泰早前聲稱恢復七成運力時，機師數目只恢復到疫情前約五成二水平，招聘機師的進度根本追不上。

工會稱，國泰早前聲稱恢復七成運力時，機師數目只恢復到疫情前約五成二水平。（資料圖片）

航空機組人員協會主席Paul Weatherilt表示，國泰主動取消個別航班的原因估計是人手不足：「當沒有足夠機師，這情況就會發生。」

憂農曆年後人手不足加劇：沒有足夠機師取消航班就會發生

他認為，盡快招聘機師方法之一，是向已離職的機師招手，又指目前有近千名被裁機師，分布世界各地及香港，如果要吸引他們回來，須具吸引條件。工會指，如國泰再不加強招聘，來年無機會全面恢復運力，又擔心農曆新年之後，人手不足會加劇。