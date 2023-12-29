除夕倒數2024｜警方料維港兩岸賞煙花人數與國慶煙花42萬人相若

除夕（31日）將至，本港將迎來歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演迎接2024年，警方今日（29日）公布除夕交通安排時指，不會刻意估算當晚的人流，但鼓勵市民外出參與活動，十一國慶當晚約42萬人在維港兩岸欣賞煙花，警方稱：「（除夕）人流大約係咁多。」



下文將列出除夕當日的封路詳情及海上交通管制。



旅發局將舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，為史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024 年。（旅發局提供）

警方不刻意估算人流 鼓勵市民外出參與活動

港島總區交通部執行及管制組警司林知行表示，不會刻意估算除夕當晚的人流，亦因今屆煙花的規模為歷史性，鼓勵市民外出參與活動。他引述十一國慶煙花的數據指，當時西九龍區及港島區，分別有達34萬及8萬，即共42萬人在維港兩岸，「人流大約係咁多。」

至於行動安排方面，他表示有足夠警力在24小時運作，因應實際情況作調配，「我哋一向有能力有信心，做好個人群管理。」

踏入元旦，會展外牆的巨型倒數時鐘會顯示「2024」，為除夕煙花音樂匯演揭幕。圖為模擬圖片。（旅發局提供）

九龍先封西九龍文化區及尖沙咀近維港一帶道路

除夕當日維港兩岸一帶道路將會封閉。九龍區方面，警方當晚6時起，將封閉西九龍文化區及尖沙咀近維港一帶道路；6時半起封閉九龍公園徑北行線及天星碼頭巴士站；11時45分起封閉廣東道、柯士甸道西、山林道及金巴利道等。

中環蘭桂坊下午開始封路

港島區方面，金紫荊廣場將最早於7時封路；9時半起中環及東區部份路段封閉，包括中環碼頭及添馬公園一帶、東岸公園等；10時45分起封閉杜老誌道天橋、分域街港灣徑等路段；11時55分起封閉灣仔謝斐道、駱克道及盧押道、北角和富道及糖水道等路段。

中環蘭桂坊方面，當日下午2時卦起封閉，直至元旦清晨5時。警方將視乎人流擴大封路範圍，部份小巴站及的士站暫停使用。山頂方面，當晚9時半起，除居民及持有許可證人士外，未能進入山頂廣場者需要折返。

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2時半起維港局部「封海」

警方提醒，以往尖沙咀彌敦道、天星碼頭、文化中心及星光大道，於除夕夜有大量人群聚集，建議市民可考慮到其他地點，例如西九文化區及尖東海傍等，但因紅磡海濱正進行工程，市民需轉移至其他地點。

海事處亦在當日實施海上交通管制，其中灣仔會議展覽中心對開海面的禁區，由中午12時半至元旦清晨約3時不准駛入。而尖沙咀文化中心對開海面的禁區，由晚上11時至凌晨約1時不准駛入。同時維港中部並設立限制區，除了渡輪等獲特別許可的船隻外，其他船隻不准駛入。