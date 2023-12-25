聖誕市道｜記者實測兩酒店可訂今晚自助餐　大部份仍可訂除夕夜

不少人聖誕節訂枱食飯聚會，往往要早數個星期預約。不過，今年聖誕長期外遊居民眾多，飲食業叫苦。記者今日（25日）下午致電10間酒店自助餐預約晚上用餐，當中有兩間仍可以預約，而其餘大部份晚市的話則要等到除夕夜，另亦有餐廳要等到1月中才可以預約。



餐飲聯業協會會長黃家和早前就表示，受港人外遊影響，加上消費力下降，昨日（24日）平安夜的總生意額，比去年下跌了約5,000萬元。



▼12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼



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九龍酒店倚窗閣、海洋公園萬豪酒店海灣餐廳可即訂

聖誕佳節，除了外出到尖沙嘴看燈飾外，不少人選擇吃聖誕大餐。以往要在聖誕當日與親友到食肆堂食，往往需要早數個星期預約訂位，否則當日才找餐廳總是一席難求。

黃家和今早指今年有些酒店不用預訂。記者今日下午問10間酒店自助餐預約晚上用餐，當中有兩間仍可以預約，分別為九龍酒店倚窗閣及海洋公園萬豪酒店海灣餐廳，價錢約為數百元至一千元不等。

半島酒店自助餐仍爆滿 訂枱最快要1月中才有位

其餘餐廳晚市的話大部份要等到除夕夜，當中W酒店 KITCHEN、JW酒店JW咖啡室及旋轉餐廳自助山等，有餐廳職員更表示當日餐龐會有推出活動慶祝倒數。要數最為爆滿的則為半島酒店自助餐，提到要等到1月中才可以預約。

餐飲聯業協會會長黃家和早前就表示，以往酒店餐廳在聖誕假兩至三星期前，就會預訂滿座，不過，昨日平安夜酒店餐廳並沒有訂滿，仍然可以接受散客。他認為，此情況是受港人外遊影響，加上消費力下降，昨日（24日）平安夜的總生意額，比去年下跌了約5,000萬元，而根據入境處數據，過去三日（22至24日）有約130萬港人曾離港。