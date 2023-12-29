精神病男遭醫院羈留多年　申請釋放時不知可聘律師　指不公求覆核

曾被診斷患妄想型精神分裂症的男子，因病症復發，一度留院接受治療。院方其後指該男子涉及打鬥，於2010年向他施加「有條件釋放令」，讓他獲釋出院，但需遵守多項條件，包括需按指示接受治療和服藥。該男子稱數年後才知悉可向精神健康覆核審裁處，申請覆核「有條件釋放令」。惟他未獲告知可聘用律師，四度自行申請覆核均被拒，至3年前才獲院方「無條件釋放」。該男子昨（28日）向高等法院申請司法覆核，指醫管局未有告知他「有條件釋放令」的機制，要求法庭頒令醫管局違反責任。



申請人夏志偉，答辯人東區醫院院長、醫管局和精神健康覆核審裁處。

申請人夏志偉稱2010年在內被遇襲後返港，即被醫院羈留。

內地病發返港在北區醫院被羈留

申請書透露，夏於1995年被診斷患妄想型精神分裂症，其後情況好轉。2010年時，夏於內地被襲，引致其精神分裂病症復發。他返港後被送至北區醫院，開始被羈留，之後轉送東區醫院。院方同年5月向他施加「有條件釋放令」，並記錄他曾和他人打鬥。夏可以獲釋出院，但需遵守多項條件，包括需按指示接受治療和服藥，及接受社署監管。若他違反該些條件，將被召回並強制入院。

不知覆核可聘用律師

至2014年，醫護社工告知夏，他可以向精神健康覆核審裁處，申請覆核「有條件釋放令」。惟他當時不知可以在覆核聆訊時聘用律師，或申請法援。其後5年，夏4次自行申請覆核，均遭拒絕，期間亦未獲提供覆核聆訊紀錄的副本等。惟2019年的第四次覆核時，有審裁處成員為夏沒有對社會大眾構成威脅。直至2020年5月，他才獲院方「無條件釋放」。

認為醫院羈留及覆核決定均不合法

夏質疑，院方和醫管局有責任確保病人，知悉羈留病人的基礎、向審裁處申請覆核的權力。惟夏多年間一直未獲告知相關資訊，他申請覆核亦沒有律師代表。夏認為，在醫院被羈留和其後覆核的決定均屬不合法。他亦指，其情況非個別事件，而是醫管局一貫的做法。

夏續指，該類病人的情緒不穩定，在此情況下需要協助。他認為，醫管局除了需向病人提供相關資料，亦應讓他們有足夠時間，準備聘用律師等。

案件編號：HCAL2473/2023