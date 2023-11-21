手寫文件申延簽證揭涉造假　內地男稱患精神病　准重審再罪成判囚

內地大學男生涉以手寫聘書及工作證明，在港申請延長工作簽證，卻被入境處揭發屬假文件，內地男被定罪並被判囚30個月後，自稱患精神分裂症，提終極上訴得直獲准重審。該案經第二次審訊後，今(21日)在沙田法院裁決，裁判官朱文瀚認為被告犯案時頭腦清晰，更能巨細無遺地描述警誡過程，裁定他全部罪名成立，判他入獄18個月。



被告林嶺，28歲，被控2項偽造罪、2項使用虛假文書罪、以及1項向入境主任作出虛假陳述罪行， 經重審後全部罪名成立。

被告林嶺在沙田法院經重審後再被裁定偽造文書等罪成，被判囚18個月。

呈手寫文件求延長簽證惹懷疑

控案指被告在2020年期間，向入境處呈上信件及工作證明要求延長工作簽證，入境處職員見文件均為手寫，且簽署和印蓋有異常起疑，經調查後相關公司表示未有簽署過該些文件。

重審呈內地醫療記錄

裁判官朱文瀚今裁決時指，辯方審訊時曾呈上醫療記錄，指被告經深圳市康寧醫院的醫生診斷，認為被告患有精神分裂，被告並於2018至2019年間數度在深圳入院。惟朱官指該些文件均非電子證書，不能單憑該些紀錄確認醫生的資歷及其診斷，故只能視作傳聞證供。

此外，被告聲稱他在2020年9月8日受其精神病影響，在非自願情況下錄取警誡口供，他亦是在病情影響下犯案，他並無犯罪意圖。

被告憶述警誡情緒思緒清晰

朱官認為被告憶述警誡時的情況時，其思緒卻非常清晰，他不但能憑記憶回答所有提問，亦能提及疫情爆發時間，及他於2020年初因需隔離而選擇不回內地，以及他在何地及如何製作涉案虛假文件等。

認為被告邊作供邊作故事

此外，被告作供時又能加插案中未有提及的指控，例如他稱警誡會面時曾遭入境處職員拍枱盤問。但朱官指，該職員當時只是在初步提問，如問他涉案公司的印象等無關痛癢的問題，認為職員無須大發雷霆來嚇怕被告，認為被告是邊作供邊作故事。

能巨細無遺講遪經過

辯方亦有傳召臨床心理學家和精神科醫生，兩人均指被告受病情影響犯案。朱官卻指兩專家撰寫的報告，只是對被告警誡會面內容作分析。但朱官指出，被告會警誡會面時，能巨細無遺地講述案發經過，其回答更反映他對問題有一定認知。惟兩名專家均不曾提及，若被告受其病情影響，為何能提供只有他才能提及的詳情。

若精神紊亂不會懂遵守防疫規定

朱官又指，被告案發時其自理能力不受影響，他能清楚憶述何時須戴口罩，及到藥房購買口罩的情況，若他真的因病情影響至精神紊亂和是非不分，不會在疫情期間佩戴口罩、遵守防疫規定，並接種三針疫苗。

朱官又指，入境處人員並無要求涉案文件，該些文件全是被告自行製作，以協助他的申請，故認為他在事件中有不誠實的意圖，裁定他5罪全部罪成。

被告已被囚林逾700天

辯方求情指被告犯案時年輕，他沒有案底，現尚未完成大學課程。被告自2022年1月15日被還押，至今已被囚接近700天。朱官考慮到被告曾還押及經歷兩次審訊，判他入獄18個月。

案件編號：STCC2420/2023