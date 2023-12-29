麥當勞加價｜1.2起全線產品加價$1　同日推優惠10蚊9件麥樂雞

麥當勞加價｜2024年將至，不少大連鎖食肆或將調整餐價，香港麥當勞今日（29日）公布，受全球糧油價格、人力資源成本升等影響，經營成本上漲，由明年1月2日起全線產品加價1元，平均加幅約2.6%。同時麥當勞將於明年1月1日至7日，在App一連七日推出不同優惠，例如1月2日推10蚊9件麥樂雞。



翻查資料，麥當勞對上一次加價為2023年一月初，當時主要產品加價1至2元，平均加幅約3%。



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麥當勞︰物價高及人力成本增

香港麥當勞公布，面對全球消費物價以及國際糧食價格持續高企，本港餐飲業人力資源成本上升，整體經營成本不斷上漲。經審慎考慮後，明年1月2日起，上調全線產品價格1元，平均加幅約2.6%，僅原味麥炸雞及蜜糖BBQ麥炸雞分享桶（6件）除外。

香港麥當勞又指，未來亦會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。例如在調整價格後，香港麥當勞將繼續提供「超值選系列」予顧客，其中魚柳包由現售的13元，加至14元；麥香雞及豬柳漢堡，則由現售的14元，加至15元。

至於「醒晨超值選」的炒雙蛋飽餐、豬柳蛋漢堡餐及魚柳飽餐，將由現售的21元，加至22元。「麥麥食超值套餐」的豬柳蛋漢堡餐及6件麥樂雞餐，則由現售的28元，加至29元。

明年1月1日推元旦限定全日早餐

麥當勞指，App將繼續向所有用戶，提供每周高達200元的美食優惠。其中由明年1月1日至7日，將於App一連七日推出「勁賞開Party」優惠，包括︰

1月1日︰元旦限定全日早餐——熱香餅精選套餐30元、珍寶套餐36元

1月2日：九件麥樂雞10元

1月3日︰火腿扒芝士包配中汽水15元

1月4日：脆辣雞腿包配中汽水20元

1月5日︰四件脆香雞翼配中汽水20元

1月6日︰兩個阿華田批10元

1月7日︰Oreo麥旋風10元



麥當勞App落單 用八達通付款滿$40送$5

此外，由明年1月1日至1月10日，顧客於麥當勞App付款時，透過八達通App消費滿40元，即可獲得八達通增值額回贈5元。