麥當勞送日本機票鼓勵員工推薦親友入行　CEO：須秉持以人為本

本港各個行業近年都面臨招聘困難，飲食業是重災區之一。香港麥當勞推出三招「搶人才」：今年初起於麥當勞App內上載招聘廣告；提供獎賞鼓勵推薦計劃，鼓勵員工推薦合適親友加入，受聘者只須返滿一定時數，作出推薦的員工即可獲來回台灣或日本的機票，或PS5遊戲機；又伙拍社福機構合作物色不同群組的人才，如於今年內將會針對少數族裔群推出「Earn & Learn」計劃，為他們提供中文課程，教授日常麥當勞餐廳常用的中文用語，讓他們一邊學習中文一邊賺錢工作，亦會安排友師(work buddy)陪伴。



香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，相信餐飲服務界以至其他行業，都正面對招聘人才的挑戰，「所以我們更須秉持『以人為本』的理念，以提升員工競爭力和歸屬感。」



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1.麥當勞App上載招聘廣告

黎韋詩表示，除了透過傳統招聘渠道分享麥當勞的工作優勢，例如彈性上班及新人獎金外，因應麥當勞App登記用戶已達400萬人，因此便善用此龐大網絡，自今年初起於App內上載招聘廣告，邀請有興趣人士加入。

2.獲推薦親友入行做指定時數 員工即獲機票或遊戲機

香港麥當勞現時有約15,000名員工，她表示，積極鼓勵員工推薦合適親友加入麥當勞團隊，為了增加吸引力，早前推出時下大眾尤其年輕人特別感興趣的推薦獎賞，包括來回台灣或日本機票、以及PS5遊戲機。員工推薦親友成為全職或兼職員工，並返滿一定時數，作出推薦的員工即符合獲取獎賞資格。

3.開拓少數族裔求職者市場

第三招是與不同社福機構合作，物色不同群組的人才，黎韋詩預告，今年內將會針對少數族裔群推出「Earn & Learn」計劃，開拓少數族裔求職者市場，「因為我們明白少數族裔因不諳中文而面對求職困難，所以我們會為他們提供中文課程，教授日常麥當勞餐廳常用的中文用語，一邊學習中文一邊賺錢工作。」公司亦會安排友師(work buddy)陪伴，讓少數族裔員工工作時增添信心，更易適應工作。

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麥當勞業務遍及全球超過100個國家，並為所有員工提供統一、標準化及完善的內部培訓，讓員工經多元化的在職培訓後，就可逐步晉升至值班經理和部門經理，隨着經驗增長，有機會晉升至餐廳總經理，最快只需30個月。晉升為餐廳管理組的基本學歷要求為DSE畢業或同等學歷，與修讀《管理發展專業文憑》課程的入學門檻相同。

就開辦《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，黎韋詩提到，總經理員工不需要向任何渠道申請任何資助即可修讀，公司全額資助於上班時間內進行，經訓練和考核後即可獲取與學士學位同等資歷級別。餐廳總經理也不需作出任何工作承諾，希望他們可以輕鬆心態報讀課程，持續進修增值。

麥當勞表示，不時舉辦內部活動與員工多加聯繫，並積極締造優越和多元共融的工作環境，保留人才，有不少員工更在麥當勞內工作了20年，甚至30年以上；香港麥當勞過往亦不時提供海外培訓機會，例如支持員工赴韓國參加為期半年的工作假期，以及曾派出表現優秀的員工到奧運選手村服務來自全球各地的運動選手，並觀看奧運賽事。