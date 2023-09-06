麥當勞咖啡由McCafé黑咖啡取代　套餐升級停送奶及糖　單點加35%

麥當勞周一（4日）傍晚6時起停售簡稱「麥當勞咖啡」的優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，並由周二（5日）早上開始由McCafé咖啡取代，套餐飲品可「免費升級」至即磨黑咖啡（Americano）（以熱及細杯計，下同），亦可加2元轉配即磨白咖啡（White Coffee），或加5元轉配即磨鮮奶咖啡（Latte），黑咖啡不再自動配牛奶包及糖。



麥當勞McCafé咖啡售價昨日起作出調整，在金鐘海富中心旗艦店的Americano單買售價，就由周一的18元增至24.5元，升幅逾三成半，因此買套餐才划算。不少顧客在麥當勞Facebook貼文留言批評「夾硬加價離晒譜」、「即係加價」，亦有人不滿免費跟餐只是「齋啡」，加奶要加2元才可轉白咖啡。



香港麥當勞經公關公司回覆時，僅重申昨日起全面升級全線麥當勞的咖啡機，並採用McCafé所採用的咖啡豆，並重覆上述免加價升級優惠、以及10元試飲即磨鮮奶咖啡的優惠。



套餐可選McCafé即磨黑咖啡 要奶需加$2買白咖啡

麥當勞周一（4日）下午6時起，停售優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，相隔12小時後於周二早上恢復供應的咖啡，只有公司另一品牌McCafé咖啡，其中套餐飲品可「免費升級」至McCafé即磨黑咖啡（Americano），亦可加2元轉配有奶的即磨白咖啡（White Coffee），或加5元轉配即磨鮮奶咖啡（Latte）。

海富中心店即磨黑咖啡及即磨鮮奶咖啡加至$24.5及$25

比對金鐘旗艦店海富中心麥當勞在轉為McCafé咖啡前後情況，「即磨黑咖啡（Americano）」和「即磨鮮奶咖啡（Latte）」的周一單價均為18元，但昨日分別加價至24.5元及25元，升幅均逾三成半。

而已停售的優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，在同一分店，周一的單售售價 （4日）則分別為18元及19元。

比較3間分店 McCafé兩款咖啡比周一加價三成半

其他分店同樣調高單售價。麥當勞油麻地駿發花園店和荃灣愉景新城店McCafé單售價，其中「即磨黑咖啡（Americano）」和「即磨鮮奶咖啡（Latte）」兩間分店均售16元，昨日都分別加價至22.5元和23元。

這兩店周一「優質濃香咖啡」及「優質即磨咖啡」單售價為17元或17.5元，後者售18元或18.5元。即McCafé咖啡的單售價由低於「濃香」或「即磨」，現已高於兩款停售的咖啡。

據麥當勞周一公布，由9月5日至8日一連四日，早餐時段可以10元試飲「即磨鮮奶咖啡（Latte）」，意指較單價便宜13元。

因為變動後去麥當勞買套餐並選飲品為咖啡，原為單售價介乎17元至19元的優質濃香咖啡或優質即磨咖啡，改為提供單售價24.5元的即磨黑咖啡（Americano），符合「免費升級」說明。

麥當勞普通咖啡將由McCafé代替。（資料圖片／方保僑Facebook）

顧客官方Facebook紛紛洗版：加奶要加錢？

不過，如果用回舊有單價去理解，顧客實際上是由享用一杯單售價為18元或19元的優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，轉為要享用單售價介乎16元至18元的即磨黑咖啡（Americano）。如要轉飲有奶咖啡，需加2元轉配即磨白咖啡（White Coffee），或加5元轉配即磨鮮奶咖啡（Latte），否則只能飲齋啡。

有食客充滿質疑，在麥當勞Facebook的相關貼文留言，批評「夾硬加價離晒譜」，直指「即係加價」；亦有網民不滿加奶需要加錢，「點解要加5蚊先有奶的咖啡？」不少人要求 「還我即磨咖啡」、「我唔需要升級咖啡，還我以前普通即磨咖啡」。

香港麥當勞經公關公司回覆查詢，未有回應食客看法，亦無解釋McCafé兩款咖啡單價上的變化，僅重申9月5日起全面升級全線麥當勞的咖啡機，並採用McCafé所採用的咖啡豆，並重覆上述免費升級、以及10元試飲即磨鮮奶咖啡的優惠。