真係做麥當勞一世？會考0分升至分店總經理　完成進修達大學程度

行行出狀元，只要努力上進，總有出頭天。「真係做麥當勞一世？」這句話深深刻在趙之權的腦海裡。約20年前中學會考零分，他加入麥當勞由店員做起，經20年努力晉升至分店的餐廳總經理，並完成屬資歷架構第五級的麥當勞為旗下員工開辦的《管理發展專業文憑》，取得等同學士學位資歷程度。趙之權打趣說已成為有成就的人：「我𠵱家同小朋友講，你第時學歷要高過大學生，先高過我㗎喇。」



有放棄DSE中學文憑試的90後店員，抓緊向上流機會，數年間猶如升降機「五級跳」，成為最年輕的麥當勞分店的餐廳總經理，終獲得家人的認同。他亦準備修讀該專業文憑，將擁有大學資歷。「如果𠵱家嚟講，就冇後悔呢樣嘢（放棄DSE）。」



年少時被物理老師嘲諷 盼經歷可改變大眾麥當勞員工印象

「我記得中五畢業嗰陣，物理阿Sir同我講︰你唔讀書諗住做咩？真係做麥當勞做一世？我覺得呢句說話有啲貶義。」舊制中學會考零分的趙之權，於2002年中五畢業後加入麥當勞，隨着不斷努力進修，他在2021年晉升至餐廳總經理，並在今年7月完成《管理發展專業文憑》，搖身一躍與大學生擁有同等資歷程度，吐氣揚眉。

趙之權說，雖然他不擅長學習，但麥當勞為員工提供的課程，不同於其他教育機構，部份為實用性的「生存技能」，例如了解冷凍設備的運作、簡單的儀器維修等；因課程內容與工作密切，讓他們更感興趣修讀。他期望可成為例子，可改變大眾對麥當勞員工的既有印象。

雖然我讀書唔係好叻，唔識讀書，但係我覺得𠵱家係好有成就嘅人。 沙角邨麥當勞餐廳總經理趙之權

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訪問當日妻子始知會考零分：我已經高學歷過佢喇

在麥當勞奮鬥逾20年，趙之權的人生軌跡亦深受改變。例如他的妻子便在一次經理課堂中認識，後來二人開始約會及定終身，現在已育有一名9歲兒子。他認為麥當勞適合學生累積社會經驗，未來會鼓勵兒子到麥當勞做兼職。「我𠵱家同小朋友講，你第時學歷要高過大學生，先高過我㗎喇。」

趙之權亦打趣說，直至訪問當日，當妻子看到採訪的資料，才得知他過去會考零分，「其實我太太係中七畢業，但𠵱家我已經高學歷過佢喇。」他已對小時候物理老師的言論感到釋懷，認為只要肯努力，總會獲得上司的賞識。

放棄DSE反成最年輕麥當勞餐廳總經理

相同情況亦有90後的楊文狄，他自知不是讀書的材料，果斷放棄投考DSE中學文憑試，於2017年決心踏進社會。雖然初時他只在McCafé擔任店員，但他抓緊向上流的機會，數年間猶如升降機「五級跳」，今年更成為最年輕的餐廳總經理，終獲得家人的認同。

楊文狄能在短短數年內，由底層升至管理層，或因他一直保持工作的熱誠。回顧學生時代默書背生字，他認為現在每日需隨機應變，面對不同挑戰，坦言「返工開心過讀書」。但為了嘗試管理更多範疇，他亦準備入讀上述的《管理發展專業文憑》。

所以當初有冇後悔話冇讀DSE，如果𠵱家嚟講，就冇後悔呢樣嘢。 蝴蝶邨麥當勞餐廳總經理楊文狄

管理麥當勞偌大的店舖並不簡單。（資料圖片／梁鵬威攝）

空降東薈城分店遇人手及同區競爭等問題

雖然打工仔的夢想為升職加薪，但能力愈大，責任愈大。其實作為餐廳總經理管理店舖並不簡單，讓逾百名下屬同時感到快樂更是困難。林麗芬在2021年「空降」至東涌東薈城分店後，隨即遇到人手短缺的難題，同時亦要面對同區的餐廳競爭。如何在短時間拆解困局，則成為她當時的重大挑戰。

例如東薈城分店在裝修後，雖然營業額不斷飆升，但有員工因不適應急速的工作節奏，每日吃飯時以淚洗臉；亦有部份年長的兼職員工，不願與新同事打招呼。當時店舖的工作氛圍緊張，與「快樂」二字天差地遠。

兩年努力終換來下屬「I love you老闆」

林麗芬當機立斷為員工調整薪酬，不斷聘請人手減輕職場壓力；並每月定期舉辦員工大會，抽獎玩遊戲「破冰」，甚至在端午節親自包糭送予同事；又鼓勵下屬開心見誠反映問題。最終成功凝聚百多名下屬成為大家庭，他們更創建名為「開心群組」的微信群，互相稱呼「家姐細妹」。

林麗芬亦在今年榮獲首席快樂官大獎，或因兩年來的努力有目共睹，當初不願打招呼的年長員工，在下班離開時會說「I love you老闆」，讓她感到非常窩心。她認為當下屬在工作中感受到快樂，才可再將快樂傳遞給顧客。

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累積經驗晉升至餐廳總經理便可申請修讀

麥當勞為香港餐飲界首間開辦屬資歷架構第五級課程的企業，首批222名餐廳總經理，已完成修讀課程並成功通過考核。現時在麥當勞工作，只要累積經驗並晉升至餐廳總經理職位，即可申請在工作時間內，免費修讀麥當勞《管理發展專業文憑》，經考核後可獲取與學士學位同等資歷級別。

該課程為期30個月，內容圍繞餐廳管理專業，當中涵蓋七個單元：業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管以及值班。課程理論與實踐兼備，而每個單元均設有考核作評估用途，以確保經理在修讀該課程後能達到標準。