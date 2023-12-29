鍾翰林違懲教署監管令　外遊只需事前作通知　選工作地點反須獲准

已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林，今日（29日）公開已到倫敦尋求政治庇護，懲教署指他違反出獄後對其監管令安排。他亦就監管令提出多項指控，包括懲教署拒絕自己受僱於「特定店舖」。



懲教署副署長（更生及管理）梁建業今午（29日）在記者會表示，當事人接受監管期間可以自由出境，只需事前通知監管人員；至於工作方面，如懲教署考慮到其工作的地方令其再違法，則會建議不要在那裡工作，署方有權利按監管令，要求從事指定的工作。對於鍾稱國安人員「利誘」他收報酬當線人，梁稱因沒有相關資料，不會評論。



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鍾翰林違反懲教署監管令，前往英國尋求政治庇護，懲教署今召開記者會表示，已就相關個案發出召回令，將依法將其通輯。懲教署副署長（更生及管理）梁建業解釋，按《刑事訴訟條例》第221章，入獄時超過14歲、出獄時未滿25歲，按法例獲釋出獄時必須接受監管一年。

他表示，當事人接受監管期間可以自由出境，只需事前通知監管人員，而今次事件鍾翰林破壞了與監管人員之間的誠信，會審視今次情況再決定，再檢討限制受監管人士出境。

至於就鍾翰林在社交平台就監管令提出多項指控，包搭懲教署拒絕他受僱於「特定店舖」。梁建業指出，在監管令下，署方可以按其更新需要而有所調整，因為其相關工作地點是較高危，可能會再違反同樣法例，故當時懲教人員建議他不要再在該店舖工作，而懲教署亦有安排機構予他做兼職，而當時鍾翰林是有接受到相關安排。他亦補充，懲教署有權利按監管令，要求其從事他們指定的工作。

他表示未有統計類似個案的數字，但曾有個案在監管令期間到夜場等場方工作，亦獲懲教署人員建議不要再在該店舖上班。

鍾翰林亦透過其Instagram證實已抵步英國。（鍾翰林Instagram圖片）

至於鍾翰林聲稱曾收到懲教署通知要更改監管內容，梁建業則表示，監管令是根據法例而制定，就每一名在因人士的更生需要，按情況不時作出調整，條款會有加減。

另外，鍾翰林透露國安人員要求其回內地「旅遊」及要求其擔任「線人」，梁建業則指，對於其他部門向鍾翰林的對談內容，懲教署完全沒有相關資料，亦不會評論。