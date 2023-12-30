今日必看8分鐘｜天瑜心臟開始衰竭｜麗城花園現高空擲物狂

天瑜心臟開始衰竭 強心藥起不了大作用 天瑜爸爸：終於來到這天

8歲女童周天瑜情況出現惡化！小天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，天瑜爸爸今日（30日）在Facebook發帖表示，天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始出現衰竭，恐怕過不了這一關。

荃灣麗城花園現擲物狂 掟車胎花盆落街 散落幼稚園外 警拘一男

今日（30）早上10時25分，荃灣麗城花園二期的保安員報案，指有人在一座最高層41樓單位不斷拋下雜物，物件散落幼稚園對開地上，部份粉碎四散，車胎滾到馬路邊，途人走避之餘亦紛紛報案。警員到場見遍地雜物，包括枱、花盆、電腦屏幕及車胎等等，有樹椏被壓斷，一併跌落地。警員登樓調查，初步相信18歲盧男事主於單位內懷疑突然情緒激動，並將多件雜物拋出窗外，遂以涉嫌高空擲物將其拘捕。案件交由荃灣警區刑事調查隊第八隊跟進。被捕人表示不適，由救護車送到仁濟醫院檢查。

港鐵炮台山站無良賊扮好人 扶視障人士伺機偷袋 擸手機等財物

今日（30日）早上10時25分，一名視障人士在北角港鐵炮台山站B出口外，遭一名賊人搶袋，途人見狀協助報警求助。據了解，賊人講英語，事主袋內有3,000多元及兩部電話。警員到場向事主了解情況，並帶他上警車到附近調查。據目擊者描述，賊人30至40歲、身高約1.65米，犯案時身穿杏色上衣及戴深色鴨舌帽。

大埔吐露港公路5貨車串燒相撞 1司機被困 往九龍交通擠塞

今日（30日）早上10時許，大埔吐露港公路往九龍方向，近梅樹坑有5車連環相撞，當中包括1輛重型貨車、3輛中型貨車及1輛輕型貨車。據報其中一名貨車司機腳被困車內。消防及救護人員接報到場協助救援；警方亦在場調查事件起因。

東區走廊的士行駛期間突起火 燒通頂冒大量濃煙 消防救熄

東區走廊有的士起火。今（29日）晚9時許，警方接獲一名司機報案，指其的士在東區走廊東行近太古城位置起火，事件中幸無人受傷。網上流傳事發片段，可見涉事的士停泊在最左線，車身火光熊熊燒通頂，冒出大量濃煙。《香港01》亦接獲讀者提供現場片段，的士疑因火勢猛烈而傳出大量熱力，該讀者乘車經過現場時，車上的人不禁說「好熱喎！嘩！」消防到場將火救熄，經調查後初步認為起火原因無可疑。

旺角唐樓劏房拖板過熱起火 逾10人疏散 消防趕至救熄

旺角發生火警。昨晚（29日）11時許，廣東道1104號一個唐樓住宅單位冒煙起火，10多人自行疏散到安全地方，消防到場將火撲熄，初步相信拖板過熱肇禍，起火原因沒有可疑。現場消息稱，涉事樓層位於唐四樓，案發前「一劏三」，其中一個劏房當時無人，其間拖板過熱起火。

尖沙咀栢麗購物大道 非華裔男闖珠寶店搶金鏈 警極速截獲賊人

今日（30日）下午1時46分，尖沙咀彌敦道栢麗購物大道一間珠寶店職員報案，指一名非華裔男子佯裝顧客進入店內，盜去一條約值3.5萬元金鏈後往九龍公園方向逃去。警員隨即趕抵及在附近一帶截查，隨即在近九龍公園的海防道截停一名40歲非華裔男子，並在其身上檢獲一條金頸鏈，懷疑與案件有關，遂以涉嫌盜竊將其拘捕，他現正被扣留調查。警員正在珠寶店向職員了解並翻查閉路電視，案件交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。

李慧琼向中央建議 放寬內地訪港旅客免稅額 恢復擴大一簽多行

為吸引內地旅客，全國人大常委李慧琼表示，在人大常委會會議期間，向中央建議放寬內地訪港旅客免稅額，由5,000元調高至3萬元，又建議恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」政策，並進一步擴展到更多內地城市。

廖成利議辦關門揚言「I'll be back」 民協未來再派員參選

今屆區議會任期即將結束，民協黃大仙區議員廖成利的議員辦事處今日（29日）關閉，他在儀式完成後揚言「I'll be back」 ，未來會繼續派員參選，又提到民協已轉型做民生關注組，「解散唔係我哋嘅選項」。

海關於4口岸設AI女郎「小慧」 實時解答報稅疑難 報交通報天氣

海關今日（29日）公布，即日起於機場、香園圍管制站、港珠澳大橋香港口岸以及高鐵西九龍站，擺放一對搭載AI系統的電子屏幕，名為「小慧」，解答旅客一系列進出口稅品問題，以及提供交通、天氣等資訊，而該服務亦已在海關網頁啟用。