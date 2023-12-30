天瑜心臟開始衰竭　強心藥起不了大作用　天瑜爸爸：終於來到這天

天瑜的生命可能已經正在倒數！8歲女童周天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，但她的情況在2023年臨結束前突然出現惡化。天瑜爸爸今日（30日）在Facebook發帖表示，天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始出現衰竭，恐怕過不了這一關。



天瑜爸爸今日（30日）在facebook發帖文，貼出戴着聖誕帽的天瑜在病床上的圖片，並寫下最沉重的一句：「終於來到了這一天……」天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

天瑜心臟開始衰竭 天瑜爸爸：可能過不了這一關！

天瑜爸爸今日（30日）在facebook發帖文，貼出戴着聖誕帽的天瑜在病床上的圖片，並寫下最沉重的一句：「終於來到了這一天……」天瑜爸爸在帖文中表示，「醫生告訴我們天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始出現衰竭。其實由上週起醫生已經開始給天瑜使用強心藥，但都起不了很大的作用。前天還說了天瑜的情況並不樂觀，可能過不了這一關。」

天瑜爸爸指愛女天瑜的生命正在倒數，希望大家為天瑜祈禱。(天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

(天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

他續在文中道出，天瑜的生命可能已經正在倒數，他們都明白，以天瑜的情況，「與其讓她繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信這也並不是最壞的結局。」

天瑜爸爸續稱，「雖說這幾年來我們都已經有了心理準備，但當事情真的要發生的時候，那種錐心之痛實在難以形容。我們現在也已經沒有什麼可以做，只能盡量多抽點時間陪伴天瑜，陪她走完人生的最後一段路。請大家繼續為天瑜祈禱！」