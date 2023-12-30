MIRROR｜阿Mo藉語音控制與外界純熟聯絡　好友聖誕探望談天南地北

在MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）現時仍未能自主活動，其父李盛林牧師今日（30日）在代禱信中稱，阿Mo在早前的聖誕連續4天假期，僅需要在早上接受治療，因此 下午有機會稍事歇息，可以默想安靜、進行呼吸練習、或是在腦海中操練指令身體四肢的活動。李盛林又透露，阿Mo的「固定探望的好友」在聖誕假期也特來探望，大家歡聚暢談天南地北，更感受到他們的關心。



李盛林在代禱信中透露，阿Mo藉語音控制與外界聯絡已非常純熟，此不但讓阿Mo能多了解舞蹈界的發展和得到周圍資訊，也是與家人至愛聯繫方式，同時也能透過這方式將自己在醫療上的看法和期望與家人和教授們直接溝通。

聖誕連續4日假期阿Mo僅早上接受治療 下午可默想安靜

李盛林稱，阿Mo在早前的聖誕連續4天假期，僅需要在早上接受治療，因此下午有機會稍事歇息，可以默想安靜、進行呼吸練習、或是在腦海中操練指令身體四肢的活動。Mo父又透露，阿Mo的「固定探望的好友」在聖誕假期也特來探望，大家歡聚暢談天南地北，更感受到他們的關心。

作為父母，李盛林指面對進一步的醫療方案的抉擇，內心既有盼望，也有點兒的擔心，因為始終都是最新的研究和科技，不知道效果，而這一年至兩年在脊椎創傷復康研究的領域上有突破性的發展，李盛林感謝科研學者和醫學教授，並祈願這些研究能漸臻成熟，能有效地在復康治療上使用。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

從歲首到年終 祂一直看顧

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 75 (20231231)*

「…從歲首到年終，耶和華你神的眼目時常看顧這地。」（申命記11:12）

*(一) 啟言(Mo)*

*1)【通宵護理人手】*

因為阿Mo每晚需要深夜轉身和拉筋一次，除了護工姐姐之外，也需要另多一位護士一起配合。晚上的人手通常比日間少，盼望整體病房內樓層的護理能協調過來。

*【禱告】*：求主加力給夜更的護士們能夠有心有力照應眾多住院的病人。

*2)【感恩】*

a) *「病房護士」* 很多都是帶著熱誠和愛心，悉心照顧，使阿Mo 能得到安心合適的護理。

b) *「假期可半天休息」* 由於聖誕連續4天假期的，阿Mo 僅需要在早上接受治療，因此 *下午有機會稍事歇息* ： 可以舒展休息、默想安靜、進行呼吸練習、或是在腦海中操練指令身體四肢的活動。

c) *「固定探望的好友」* 聖誕假期特來探望，大家歡聚暢談天南地北，更感受到他們的關心。

*3) 【去年今週代禱信(23) – 2023年01月01日】* - 前後一年的比較：

*(去年今週)*

*a)「重新擴闊自己的世界」感恩禱告:*

基本維生指數和身體機能大致上穩定了。可以開始藉著科技，透過語音Siri來控制電話及平板電腦功能，與家人溝通，與外界接觸，在病床上重新擴闊自己的世界。

*(現在今週)*

a) *藉語音控制與外界聯絡已非常純熟*，這不僅讓阿Mo能多了解舞蹈界的發展和得到周圍資訊，也是與家人至愛的聯繫方式。同時也能透過這方式將自己在醫療上的看法和期望與家人和教授們直接溝通。

b) *不單能與人溝通，更是抓住聖經的應許與神溝通*，將「所要的告訴神。祂所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裡，保守你們的心懷意念。」(腓立比書 4:7)

4) *【重生後可用的復康器材】 … 「步態復健系統」(Lokomat Pro )*

這「步態復健系統」主要有幾方面的復康功能：

a) 允許患者盆骨側向平移和橫向旋轉

b) 可以激活患者核心肌肉，體驗平衡感

c) 對重新學習獨立行走者至關重要

*【禱告】*：祈盼在不久的將來，阿Mo可以用得上這「步態復健系統」的治療，成為他復康的中途站。

*(二) Mo爸媽*

*「極積探索復康之路」*

1) 面對進一步的醫療方案的抉擇，內心既有盼望，也有點兒的擔心，因為始終都是最新的研究和科技，不知道效果如何。一切都是信賴神透過教授們的研究和選擇為阿Mo作最好安排。

2) 為著這一年至兩年在脊椎創傷復康研究的領域上有突破性的發展，感謝科研學者和醫學教授，祈願這些研究能漸臻成熟，能有效地在復康治療上使用。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，也體驗到 *「生命在困難中更需要有目標和盼望」*。