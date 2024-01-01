市建局與非牟利機構合作　引入「智齡科技」助院舍識別早期腦退化

市建局於今年10月起，與非牟利機構黃金時代基金會合作，安裝認知訓練和認知障礙症評估應用程式於「智齡機械人」，透過多元化遊戲，如麻雀對戰、麻雀配對、寫大字等，程式會收集相關數據，以助職員監測長者的手眼協調及與腦部健康相關的能力，及早識別早期腦退化的特徵，長遠而言紓緩院舍人手壓力。



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推動安老服務智能化 有三間安老院受惠

黃金時代基金會行政總裁黃惠娜指，機構早於2022年與市建局合作，計劃將「智齡科技」 帶入位於舊區深水埗三間安老院，早期階段計劃為將「智齡機械人」 引入安老院中，為院舍提供進行消毒噴灑及至為長者測量血壓服務。她表示，今年則進行第二階段，安裝認知訓練和認知障礙症評估應用程式於「智齡機械人」上，進一步提升機械人的功能至醫療層面，順福護老中心是其中一間受惠院舍。

順福護老中心負責人林惠珊表示，人手不足及高齡化是安老院舍面對的難題，而該院舍約有50位中高齡長者，當中八成長者患上腦退化。她指人手不足情況下，職員難以仔細觀察每位長者的情況，冀望「智齡機械人」能幫忙監測每位長者的情況，令職員及早覺察，讓長者及早得到適切的治療，及長期而言紓緩院舍人手壓力。

市建局與非牟利機構合作，增加舊區長者院舍接觸和使用「智齡科技」的機會，推動院舍智能化。（林靄怡攝）

系統透過長者玩打麻雀、街市買餸、茶樓飲茶遊戲收集數據分析

認知訓練和認知障礙症評估應用程式是一個遊戲系統，長者可透過在平板上玩不同遊戲，如麻雀對戰、麻雀配對、寫大字、街市買餸、茶樓飲茶等，系統會收集每位長者遊戲數據，如玩遊戲時的反應時間、完成遊戲程度等，上載儲存到雲端系統，用作監測及訓練長者的記憶力、執行力、手眼協調、集中力、語言能力及空間感，這六項與腦部健康相關的能力，而遊戲會根據數據去調整遊戲難關。

因早期腦退化病徵不明顯，而院舍職員可以在透過數據去定期檢視及跟進長者的情況，有助識別早期腦退化，及早介入治療。黃惠娜表示該機械人將來還可以提供遙距功能，可以讓院舍負責人隨時透過機械人去觀察院舍情況。