記性差或是腦退化先兆　醫療及照顧開支高昂　人壽保險減家庭負擔

年紀大一定脾氣壞？很多人以為長者記性變差、行為反常、情緒大起大落等問題屬正常老化現象，其實這很有可能是腦退化症初期先兆。隨着人口不斷老化，腦退化症的案例日益增多。腦退化症嚴重者更會失去自理能力，治療與照顧為家人帶來巨大心理與財政負擔。一般醫保產品未必切合患者與家人需要，到底怎樣的保障才能提供足夠支援？



腦退化症5年可衰退至無法自顧

腦退化症是一種常見疾病，70歲以上的長者受腦退化症影響最大，而本港患有腦退化症的比率分別是每6位女士就有1名患者，而每10位男士就有1位患者¹。由於已損失的腦部功能無法逆轉，腦退化症目前並無治癒的方法。一般來說，若能在出現徵狀初期得到正確的診斷及適當治療，再配合改善認知能力的藥物，能夠延緩病情惡化。 然而，腦退化症由早期發展至中晚期，大約為2至5年時間¹，進入中晩期的腦退化症患者已無法獨立生活，身體活動及精神狀況出現衰退，必須依賴他人的長期照顧。

照顧與治療開支不容忽視

雖然腦退化症無法痊癒，但有不同的治療方法可以延緩病情惡化，一般治療方法包括了藥物治療和非藥物治療，藥物治療視乎病人的病情，有針對改善認知能力﹑情緒及行為徵狀，如果腦退化症是由中風引起，則需要配合針對中風或慢性腦血管栓塞引起的腦退化症的藥物，亦有針對因維他命不足而出現腦退化症的藥物。但目前普遍傾向以非藥物治療輔助，例如專注力的智能激勵訓練﹑現實導向的訓練﹑多感官治療﹑懷緬治療等，旨在由幫助患者保持對現時生活及社交能力的水平¹。

另一方面，對於中晚期的患者而言，除了治療以外，日常起居的照顧才是對家人最大的挑戰，如家人辭去工作全力看護，令家庭收入銳減，造成沉重的經濟壓力。否則便需要考慮額外聘請家庭傭工，或尋求家居照顧或院舍照顧服務，亦是一筆龐大的開支。

以退休人士李先生為例，他於65歲時開始出現記憶力衰退的問題，確診腦退化症後搬往兒子住所，三代同住。未幾李先生情況急轉直下，最初還可以每天到茶樓飲茶，漸漸無法獨立完成日常生活的基本活動，如洗澡、更衣和進食。隨着李先生的病情日益惡化，最終需要全天候的照料和醫療支持。

李先生的兒子坦言，當初考慮到父親的健康風險會隨年齡增加而上升，早已為他購買醫療保險，惟他只注重癌症保障，對腦退化症關注不多，甚至不知道有此保障。現時已有保險的保障非但不足夠應付父親的醫療開支，同一時間，他亦需應對其他家庭支出如房貸、子女教育費等，為生活帶來極大挑戰。

及早規劃 獲最大財務保障 特設嚴重腦退化症預支保障

Sun Life永明推出的永護保障計劃（守護版）專為銀髮族而設，計劃特設嚴重腦退化症² 預支保障及末期疾病³ 預支保障，不幸患病時可預支100%身故保障，支援日常照顧所需，以減輕照顧者的負擔同時亦可鞏固家庭資產。此計劃亦是市場上首批主打ESG投資概念的終身人壽保障產品⁴，通過重點配置投資於碳排放較低而ESG評分較高的資產之中，靈活管理風險，優化機遇，以減輕對晚年生活的憂慮。永護保障計劃（守護版）為保單逆按計劃之合資格壽險計劃⁵。

永護保障計劃（守護版）的3大優勢

1. 投保年齡高達74歲

Sun Life永明推出的永護保障計劃（守護版），打破了年紀大一定難買保險的界限。一般來說，保險公司對年紀較大的投保人的核保要求相對嚴格，需仔細評估風險因素。而永護保障計劃（守護版）投保年齡高達74歲⁶，而於現時簡易核保推廣活動下，無須體檢核保年齡亦高達74歲，投保時只需回答4條健康核保問題⁷，令投保過程更輕鬆簡單。

2. 保費具競爭力 早至10年保證回本

由於退休人士沒有收入，保費過高亦是不少退休人士的憂慮。永護保障計劃（守護版）以具競爭力保費助年長客戶建立人壽保障，最快10年保證回本⁸，減低投保人的財政壓力。

3. 保單主權人精神上無行為能力，可安排指定家庭成員代為索償預支保障

為減輕患病對家庭造成的財政負擔，永護保障計劃（守護版）提供額外的照顧和靈活性， 使您能夠全額預支身故賠償。假如受保人（同時亦為保單主權人）不幸患上嚴重腦退化症² 或末期疾病³ 而無法管理保單，可由預先指定的家庭成員代為提出索償，迅速從保單中索償，無需經過複雜的法律程序，安心陪伴家人對抗頑疾。

計劃受條款及細則約束。詳情請參閱Sun Life永明網站：https://sunlife.co/g6yo

本文所刊載有關腦退化症的資訊僅供一般參考，如有任何個人健康狀況或疾病的疑慮，請諮詢醫療專業人士的建議。

註:

1. 資料來源︰Chill Health智醫健網站「預防腦退化症打麻雀可以嗎?」 https://www.chillhealthhk.com/預防腦退化症打麻雀可以嗎/

2. 此計劃中「嚴重腦退化症」指經過認證的註冊神經科專科醫生或老年學專科醫生必須對由亞爾茲默氏病腦退化症或重度神經認知障礙腦退化症引起的永久性和嚴重認知障礙做出明確診斷，並通過臨床病史、神經認知測試和腦影像檢查確認。大腦必須有進行性和不可逆轉的變化，導致記憶力和智力下降，嚴重的認知功能障礙導致行為異常和社交能力減退。此外，受保人必須至少滿足以下標準之其中之一：

(a) 相隔6個月進行的2次簡易精神狀態檢查(MMSE)，2次均顯示得分低於30分中的10分，或在相隔6個月進行的其他2次標準和可接受的測試中，獲得同等嚴重程度得分；或

(b) 即使在專用設備的幫助下，受保人也無法進行6項日常生活活動中的至少3項，在整個活動過程中需要他人的身體協助，持續時間至少3個月，並導致永久無法執行相同操作。

3. 此計劃中「末期疾病」指根據主診醫生及我們之醫務主任的意見受保人因病處於一種狀況很大可能性在12個月內（由診斷日起計）死亡。

4. 根據保險業監管局獲授權的保險人登記冊紀錄，截至2023年6月30日，永護保障計劃、永護保障計劃（守護版）及永延保障計劃與經營綜合業務及長期業務的保險公司所提供之新造保單的終身人壽計劃進行比較。

5. 保單逆按計劃由香港按揭證券有限公司之全資附屬機構香港按證保險有限公司營運。以上產品為保單逆按計劃之合資格壽險計劃，但這並不代表客戶所提交的保單逆按計劃之申請將獲得批核。該產品合資格乃取決於產品特點。所以，在申請保單逆按貸款時，客戶持有之保單仍必須符合保單逆按計劃規定之所有資格要求。如欲了解保單逆按計劃詳情，可參閱香港按揭證券有限公司網頁：www.hkmc.com.hk。

6. 只適用於6年繳之保單。

7. 此簡易核保推廣期由2023年7月5日至2023年10月31日。

8. 假設保單之保費繳付期為6年繳，同時保單並無額外保費。

（資料由客戶提供）