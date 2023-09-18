朱古力營養｜護心血管增記憶防腦退化　營養師教這樣喝健康不發胖

可可無論是製成冰飲還是泡成熱飲來喝，都十分美味。



營養師指出，可可含有豐富的多酚類與礦物質，不僅能緩解經痛，還能有助維持心血管健康，延緩心智退化，若選擇少糖的可可配方，還能更健康的攝取到可可的營養。

可可營養功效（按圖看清👇👇👇）

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女性適度攝取可可 能緩解經痛問題

台灣營養師廖欣儀指出，可可中含有豐富的多酚類與礦物質，例如兒茶素、類黃酮、鐵、鎂、錳、酮等，女性可在生理期時適度攝取可可，不僅讓人心情愉悅、幫助解饞，還可以幫助血清素分泌、減輕經痛情況。

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可可有助維持心血管健康 還能延緩心智退化

廖欣儀提到，可可中含有類黃酮，而類黃酮有抗氧化劑的作用，包括紓緩血壓、改善血管內皮功能，能減少血栓、氧化和發炎反應來維持心血管的健康。台灣家醫科醫師李思賢也提到，根據研究，較常食用朱古力的人心智退化會較慢，記憶力也比較好，因此朱古力也是種天然保健品。

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選擇少糖配方的可可更健康

廖欣儀建議民眾，雖然可可富含健康成分，但純可可帶有苦味，通常會添加糖來增加口感，不僅少了營養，還多上許多熱量，所以民眾最好選擇少糖配方的可可，便能更健康地攝取到可可的營養。

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