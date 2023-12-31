除夕．元旦｜首日假期33萬港人離境八成北上　內地訪客按周少一萬

2023年即將結束，除夕連元旦三日假期昨日（30日）展開，入境處數字顯示，昨日有33.5萬港人離境，當中接近八成，超過26萬人北上，由港珠澳大橋「過大海」有3.8萬人，經機場離港有2.7萬人，各佔約一成；同日南下內地客有15萬人，按周少一萬人，北上南下逆差錄11萬人。



▼12月26日 大批市民經蓮塘／香園圍口岸回港▼



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入境處數字顯示，昨日香港居民有26萬人次經不同口岸返內地，當中最多人從羅湖離境有8.6萬人次，其次為落馬洲支線7萬人次，深圳灣有3.7萬人次。

數據亦顯示，港人多選擇短途旅遊，昨日經港珠澳大橋「過大海」有3.8萬人次，是聖誕假期後回升，相反，乘搭航班離港的港人有2.7萬人次，數字稍為回落。

南下內地客昨日錄得15萬人次，較上一個周六（23日）少1萬人次。北上南下繼續有逆差，相差11萬人次。

澳門治安警公布，昨日共 67.2萬人次出入境，其中出境佔 33.7萬人次，入境有 33.5萬人次。旅客出入境 25.8萬人次，入境人次 13.8萬，主要行經關閘及港珠澳大橋口岸。

▼12月30日 香港國際機場情況▼



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▼12月23日 港珠澳大橋情況▼

