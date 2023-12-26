港珠澳口岸巴士站見人龍　港人趁樓價跌北上睇樓　提早回程避人潮

今日（26日）是聖誕節連假的最後一天，不少巿民都結束行程，回港準備工作，入境處預計，今日（26日）將會是入境高峰期。今日下午，港珠澳大橋口岸大堂未見迫爆，惟巴士站有人龍。有港人趁內地樓市調整，日前特意北上睇樓，今日下午刻意提早回港，避開人潮。



記者約下午4時到港珠澳大橋口岸視察，發現入境香港的人流持續，但未有迫爆，大堂入境位置甚至一度清空。不過，於傍晚近六時，大堂外巴士站開始出現人龍，大部分巴士皆爆滿，有巿民稱隔了一班車才能上車。

港人北上玩3日2夜 人均消費約700元

巿民Joanne與三位朋友一同到中山珠海、玩樂，留待3日2夜，指內地食物價錢低，故沒有花費太多金錢，每人平均約700元。她提到，「上面冇咩特別嘢消費⋯⋯想睇樓，上面啲樓平啲嘛！」她又指，之前都有在內地買樓，趁現在樓價下跌就再去視察。

來到假期最後一天，她本來預計人潮爆滿，故刻意提早回港，並稱自己入境香港非常順利，下午3時購票，不到4時半已經到達香港。

巿民joanne指預計人流爆滿，刻意提早回港。（余月明攝）

另有巿民馬小姐一家四口到廣東探親，同樣稱入境速度快，金巴下車後10分鐘內經已到達大堂。她表示，等待金巴時雖然「打哂蛇餅」，但隊伍清得快、班次密，加上自己都有北上習慣，所以特別預計好時間回程，大約一個多小時就回到香港。