平安夜｜半日43萬人離境　半數經4出入境口岸北上深圳

大批市民趁聖誕節連假到內地或外國旅客，入境處數字顯示，今日（24日）平安夜截至下午4時，錄得63萬人人次出入境；有43萬人出境，較入境人數多逾一倍，當中約一半人經四個連接深圳的口岸北上。



6萬人經港珠澳大橋前往珠海或澳門

入境處數字顯示，昨日（23日）全日有67.2萬人次出境，創疫後新高；全日入境人數為39.7萬人次，當中有20.3萬人次旅客來港（較前一日多8.8人次）。

今日續有大批居民及旅客出境，截至下午4時，有43萬人出境，暫比昨日全日少約24萬人。當中有85,312人經羅湖口岸出境屬最多，其次有79,836經落馬洲支線口岸離港，經深圳灣口岸有51,917人，26,738人經香園圍口岸北上，經這四個連接深圳陸路口岸的人數共24萬人；連同使用車用口岸落馬洲及文錦渡口岸，即合共有26萬人經陸路北上。

另有60,638人經港珠澳大橋前往珠海或澳門，11,867人在港澳客輪碼頭坐船「過大海」，46,313在高鐵西九龍乘搭高鐵北上；而經機場離境人數則有47,788人。

暫2.7萬人由機場入境

入境方面，截至下午4時有20萬人入境，各有3萬多人經羅湖、落馬洲支線、高鐵西九龍口岸入境，另各近2萬人經港珠澳大橋及深圳灣兩個口岸來港；由機場入境暫有27,071人。

入境處有關出入境人數並未分類本港居民、內地及其他旅客。