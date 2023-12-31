海味舖撐提高內地客免稅額「5萬就差唔多」　盼重拾自由行盛況

內地訪港客大不如前，近日有意見認為可提高內地客免稅額限制，及擴大「一簽多行」，刺激內地訪港旅客。以往客似雲來的西環海味店，有負責人嘆如今生意慘淡，儼如「死城」，支持免稅額提高至5萬元，吸引更多內地客來港重回2003年「自由行」盛況。



不過有海味店坦言，受現時《保護瀕危動植物物種條例》所限，內地旅客不得攜帶花膠、魚翅、花旗參等名貴海味出入境，變相生意額下降，即使推出相關措施亦不會受惠。



以往客似雲來的西環海味店，有負責人嘆如今生意慘淡，儼如「死城」。（黃浩謙攝）

全國人大常委李慧琼早前提出，將會向中央建議放寬內地訪港旅客免稅額，由5,000元提高至3萬元，同時建議恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」政策，以吸引更多內地旅客到港消費。

負責人：預計今年生意會變好，但只剩疫情前兩成

位於西環海味舖負責人蔡先生表示，店舖至今開業近10年，今年生意特別差。他本身預計今年生意會變好，惟生意只剩疫情前的兩成，「以前呢條街行路都行唔郁」，現在香港就如「死城」。他提到，有不少內地客人反映未能攜部分海味過關，即使想買更多都買不到。

他提到，不太熟悉內地客免稅額制度，相信增加免稅額對生意有所幫助，不過，礙於現行法例，禁止旅客帶花膠、魚翅等珍貴海味出入境，即使提高免稅額，海味舖未必受惠，「正值跨年，大家都兩斤冬菇、兩斤元貝⋯⋯你咁樣都攞唔過（內地），你叫人有咩興趣落嚟呢？」

海味舖負責人蔡先生表示，店舖至今開業近10年，今年生意特別差。（黃浩謙攝）

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「買個手袋都1萬，免稅額5萬就差唔多」

另有海味店店長鄭小姐提到，今年生意額確實變差，即使星期五、六、日都較少人流。她提到，今年中秋眼見買月餅的人少，「唔好話海味，連月餅都少。」

鄭小姐支持提高免稅額，認為有助復甦香港經濟，「買個手袋都1萬，（免稅額增至）5萬就差唔多。」但就可以增設期間，如10日、20日免稅額5萬。她期望擴大「一簽多行」令經濟回復到2003年推出「自由行」的盛況，而零售業往往很依靠內地人消費，自由行時期內地人與港人比例達7:2，目前最盡只有兩成內地客。

海味店負責人李太指，今年客人都不捨得消費。（黃浩謙攝）

內地客憂海味被「扣關」 移民潮少人做節

海味店負責人李太指，今年客人都不捨得消費，多數都會北上，生意額較疫情前差，形容經歷過疫情「好傷呀」。她提到有不少內地客擔心未能帶海味過關，加上有免稅額限制，自己亦不想客人有損失，因而影響生意額。

她對於放寬免稅額及恢復「一簽多行」表示歡迎，皆因多數人都不會將5,000元免稅額花費於海味，認為做法有效幫助消費。加上現時多港上北上消費，期望內地客可多到港消費，讓香港經濟興旺起來。同時，她亦指若能帶旺酒樓生意，海味店舖都可一同帶旺，希望政府可提議更多政策以幫助改善經濟，「香港可更興旺，大家都開心啲。」

不過，都有海味舖店員吳先生指，本身店舖內地客不算多，亦認為放寬免稅額的幫助不大，內地客最關注的是海味會否被「扣關」。他又指，今年生意慘淡，人流有明確減少，稱除了因為多人北上外，移民人數亦有增加，當一個家庭人數減少後，自然沒有意欲買海味做節。

根據新修訂的《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），大部分魚翅、花旗參、乾海馬、高原植物紅景天、蘭花等均被納入瀕危物種，旅客不可帶出或帶入境。