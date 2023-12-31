除夕｜河北旅客首次來港　為睇維港煙花　早14小時尖沙咀海旁霸位

今日是2023年除夕（31日），相信不少市民都會外出倒數迎接2024年，旅發局早前表示將舉行歷年最大規模的「香港跨年倒數」，其中一個觀賞地點尖沙咀海旁，今早已有不少龍友帶同腳架「霸頭位」；有首次來港的河北旅客稱，為觀賞煙花，早於午夜放煙花前14小時，已在海旁守候；也有內地攝影愛好者指，早上7時已搭船來港「霸頭位」；而維港兩岸的觀光船，今晚的預約亦已爆滿，只剩午間船，預計生意比平日多三成。



12月31日，尖沙咀海旁星光大道，今早11時已有不少人霸位，欣賞煙花匯演。（郭梓謙攝）

維港煙花今晚午夜維港上空舉行，上午11時許，市民羅先生與十多名友人提早到尖沙咀海旁霸位，他指往年都有來到海旁觀賞煙花匯演，不過就於午飯後才會部署腳架、相機等裝備；他稱知悉今年活動較大型，所以早上10時許已來到「有利位置」，並會一直等到今晚表演開始；朋友間亦會互相輪流「放飯」休息。

被問到今晚有何期望時，羅先生就笑指，因為過去煙花匯演通常只有一個區域，希望政府今次標榜的大型煙花，真的能夠拍到畫面更廣闊的煙花。

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河北客上午9時到場 稱因政府宣傳特意來港

首次來港的河北的旅客孫先生，一早就到海旁「霸位」他稱一直有看到香港政府宣傳，今次是最大型的跨年煙花，認為相當值得觀賞，因此特意來港。

他指，自己從今早9時許已經來到海旁，預料會一直留到晚上觀看煙花匯演，不過看到海旁等候的人數不算太多，笑言自己「太早來到」；而觀賞完煙花後，則會到太平山頂等地點繼續拍照。

廣州龍友影完煙花直落影日出

同樣早早來到「霸位」的，還有來自廣州的周先生。他說，今次是最大規模的煙花匯演，所以乘搭今早第一班從深圳蛇口開出的船到港。多次來港的他指，此行只停留兩日一夜，觀賞完煙花後，會順道拍日出，之後就會返回廣州。

維港觀光船員工：晚上班次已經爆滿 料生意比平日好三成

除了陸路拍攝，維港兩岸的觀光船亦是觀賞煙花的途徑。有在尖沙咀招攬客人的觀光船員工就向記者透露，今年預訂觀光船人數眾多，晚上的豪華遊艇已被全數預約，目前只剩午間跨越維港兩岸的船；員工又提到，跨年與聖誕期間預訂的客人相約，整體生意預計會比平日增加三成，其中又以內地、外國旅客為主。

根據旅發局網站指，維港的煙花將從今晚11時開始，每隔15分鐘發放「許願流星」，而「重頭戲」的煙花音樂匯演，則會在踏入元旦的午夜12時開始，屆時將有長達12分鐘的匯演，並比過往跨年倒數都更為盛大及壯觀。

踏入元旦，會展外牆的巨型倒數時鐘會顯示「2024」，為除夕煙花音樂匯演揭幕。圖為模擬圖片。（旅發局提供）

而今晚預料各區將從下午6時開始分階段實施封路措施，政府建議旅客使用公共交通工具並提早前往10個觀賞地點。

香港島



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