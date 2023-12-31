Outback副線Aussie Grill除夕結業前滿座　葵芳分店堂食要等2小時

Outback旗下副線漢堡包店Aussie Grill by Outback日公布，葵芳及中環兩間店舖只營業至今日（31日）除夕夜。今日中午有不少食客專程光顧，葵芳分店在中午大排長龍，堂食更要等待2小時，有住附近客人指，一直以來周末都多人光顧該店，自結業消息公布後，光顧食客大增，慨歎疫情過後，市民傾向買較便宜的產品，令高價位店舖難持。



Aussie Grill by Outback在2019年於葵芳開第一間分店，其後更在疫情期間，逆市在中環開設樓高兩層的的旗艦店。可惜，Outback今月29日宣布，葵芳及中環兩間店舖只營業至今日。

葵芳食客：疫後市民較傾向買便宜產品 高檔店舖經營難

葵芳分店在中午大排長龍，不少市民專程今日到店支持，堂食更一度要等待2小時。住葵芳的黃先生夫婦今日特意到店支持，他們表示，偶爾亦會光顧此店，自傳出結業消息後，光顧人流大增。他們指，漢堡包內的牛肉十分好食，「成過百蚊個漢堡飽，麥當勞都係30幾蚊，差好遠。」

他們表示，疫後市民較傾向買便宜產品，影響高檔次店舖生意額，「成個market嚟講啲人傾向買平嘢，大陸太多，嗰啲人係咁宣傳，好似唔去好蝕底咁樣。」

住葵芳的黃先生、黃太今日特意到店支持，他們指，偶爾亦會光顧此店，自傳出結業消息後，光顧人流大增。（鄧宇詩攝）

食客感慨：頂得住疫情，頂唔住而家

陳先生亦趁着最後一日營業到店支持，他指餐廳物價較貴，不會經常食，但食物有一定特色。他認為疫後市民消費較為謹慎，令高價位餐廳受影響。他表示，之前知道餐廳在疫情期間於中環開店，當時亦感到詫異，「佢頂得住疫情，頂唔住而家，無辦法啦。」

Aussie Grill by Outback 在本月29日公告，兩間分店將在31日結業，以「遺憾」形容終止香港業務的決定，感謝員工、顧客及商業夥伴的支持，並強調結業純屬為商業決定。公告又指Outback Steakhouse品牌不受影響，全線分店將如常營運。