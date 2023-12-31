除夕｜廣東道內地團紛至　名店不乏人龍　惟旺丁不旺財空手而回

本港全面通關後，訪港旅客不如預期，聖誕長假期大批港人外遊，餐飲零售業叫苦連天，昨日是除夕新年連假開端，又有33.5萬人次港人出境，入境中外旅客則逾19萬人次。《香港01》今天（31日）就到內地旅客的熱門消費地點的尖沙咀廣東道觀察，發現人流雖多，有一、兩間名店需要排隊方可入場，但離店客人大多空手而回，街上亦未見有旅客手持大包細包。

十年前首次訪港的內地旅客表示，舊地重遊已不像當年主力購買奢侈品，今次來港是感受節日氣氛，如果提高免稅惠，肯定增加消費。



全國人大常委李慧琼昨日（30日）提議，提高內地旅客免稅額，由5,000元提高至3萬元，有內地旅客就表示歡迎，認為能夠增加消費意欲，但過去卻一直不知道原來有相關措施。

上海旅客：十年前來港購買奢侈品 今來港只為體驗氣氛

記者下午到廣東道觀察，看到不少旅行團在此落車，自由逛街購物，有一兩間名店外設置圍欄，讓客人有序入店內選購，惟發現不少客人空手而回。

來自上海的封小姐表示，十年前已有來港旅遊，今次則是與丈夫來港跨年，明天就會返回上海。她指，十年前主要來港購買奢侈品、化妝品與電子產品等，但近年兩地消費差距收窄，反而主要希望來港四處逛逛，志在感受節日氣氛。

來自上海的封小姐（右）表示，自己十年前已有來港旅遊，當時主要來港購買奢侈品、化妝品與電子產品等，但近年兩地消費差距收窄，如今來港是希望四處逛逛，志在感受節日氣氛。（王海圖攝）

不過多次來港的她坦言，過去一直不清楚香港原來有內地旅客免稅優惠；但就認為若然港府能夠大幅增加免稅額，自己確實會增加消費。

內地旅客逛街買手信 沒打算買名牌

另一位來香港跨年的內地旅客沙小姐就指，今天沒有特別想購買名牌，只是順道來到廣東道逛街，但仍有為家人親戚購買一些香港手信。

來香港跨年的內地旅客沙小姐指，今天只是順道來到廣東道逛街，自己從來不知道有免稅優惠，但若然有更高免稅優惠，或能增加內地旅客來港的熱潮與消費意欲。（王海圖攝）

而她自己則指從來不知道有免稅優惠，但對比內地與香港的消費價格，她就認為縱然香港的物價較低，但分別仍然不大，所以若然有更高免稅優惠，或能增加內地旅客來港的熱潮與消費意欲。